Посольство в США прокомментировало "пособие" по борьбе с Россией

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Посольство России в США отреагировало на появления учебника Пентагона по борьбе с российскими военными.

"Тиражирование страшилок"

Ранее в сети опубликовали онлайн-версию пособия под названием "Российская война нового поколения", в которой описывается военная стратегия России с перечислением сильных и слабых сторон российской армии, кроме того, приводятся тактико-технические характеристики военной техники. Учебник подготовлен одним из исследовательских центров США для Пентагона.

Российские дипломаты сочли "крайне тревожным" появление такого учебника.

"Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина.

Он также отметил, что содержание инструкции по ведению боевых действий против российской армии находится в "явном противоречии с конструктивным характером" состоявшихся на прошлой неделе встреч главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсоном.

"Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", — отмечается в заявлении пресс-секретаря.

"Такое можно представить лишь в страшном бреду"

В российском посольстве также выразили беспокойство, что американские военные допускают возможность конфликта между Россией и США. Как говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина, военное столкновение между американскими и российскими армиями "можно представить лишь в страшном бреду!".

"Пособие" Пентагона также включает тактические приемы и боевые средства, якобы применяемые российскими военными на территории Украины.

Однако в российском посольстве вновь напомнили, что Россия не является стороной украинского конфликта. Кроме того, дипломаты отметили, что российских войск нет на территории Украины, а выйти из сложившегося кризиса, как отметили в посольстве, можно лишь путем выполнения минских договоренностей.

"Проблема с их пробуксовкой связана с отсутствием у властей в Киеве политической воли", — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Основной мыслью "пособия" является описание так называемой стратегии гибридной войны. Подготовлено оно "Группой изучения ассиметричных боевых действий" при сухопутных войсках США. Как заявил РИА Новости представитель министерства обороны США майор морской пехоты Адриан Рэнкин-Галлоуэй, данное "пособие" не отражает официальную политику Пентагона, а является экспертным мнением.