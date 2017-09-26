Посольство в США прокомментировало "пособие" по борьбе с Россией

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Посольство России в США отреагировало на появления учебника Пентагона по борьбе с российскими военными.
"Тиражирование страшилок"
Российские дипломаты сочли "крайне тревожным" появление такого учебника.
"Предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина.
"Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок", — отмечается в заявлении пресс-секретаря.
"Такое можно представить лишь в страшном бреду"
В российском посольстве также выразили беспокойство, что американские военные допускают возможность конфликта между Россией и США. Как говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина, военное столкновение между американскими и российскими армиями "можно представить лишь в страшном бреду!".
"Пособие" Пентагона также включает тактические приемы и боевые средства, якобы применяемые российскими военными на территории Украины.
"Проблема с их пробуксовкой связана с отсутствием у властей в Киеве политической воли", — говорится в заявлении пресс-секретаря.
Основной мыслью "пособия" является описание так называемой стратегии гибридной войны. Подготовлено оно "Группой изучения ассиметричных боевых действий" при сухопутных войсках США. Как заявил РИА Новости представитель министерства обороны США майор морской пехоты Адриан Рэнкин-Галлоуэй, данное "пособие" не отражает официальную политику Пентагона, а является экспертным мнением.