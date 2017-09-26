В Пекине началась работа 86-й сессии Генассамблеи Интерпола

ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Восемьдесят шестая сессия Генеральной ассамблеи Интерпола во вторник открылась в Пекине, это событие впервые проходит в Китае.

С приветственным словом выступили председатель КНР Си Цзиньпин и генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Сессия ассамблеи продлится до 29 сентября.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что министр Владимир Колокольцев прибыл в столицу КНР для участия в Генассамблее Интерпола.

На 185-й сессии ГА Интерпола в прошлом году президентом организации был избран заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.