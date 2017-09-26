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На референдуме в Иракском Курдистане проголосовали более 3 млн человек

Сюжет:
Референдум в Иракском Курдистане (66)
05:3026.09.2017
(обновлено: 06:17 26.09.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкАгитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана. Архивное фотоАгитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Свыше трех миллионов человек проголосовали на референдуме о независимости Иракского Курдистана, сообщает Rudaw со ссылкой на председателя избирательной комиссии Ширвана Зирара.

Сторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Иракский Курдистан — это крепость": много нефти, большая армия и кемпинги
Участки для голосования официально закрылись в 19:00, однако избиратели, которые стояли в очереди, получили возможность проголосовать и после закрытия участков.

Народное волеизъявление

Курды — 40-миллионный народ — остаются самой большой этнической группой, которая не имеют своего государства. Живут они в основном в Турции, Ираке, Сирии и Иране.

Иракские курды, живущие в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль, ближе всего к независимости. Их регион имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны.

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Багдад не будет обсуждать итоги референдума с Иракским Курдистаном
Летом 2017 года власти региона объявили, что в сентябре состоится референдум о независимости, следствием которого может стать образование нового государства. Были сформированы избирательные комиссии, которые сообщили, что правом голоса обладают свыше трех миллионов человек. Для избирателей, живущих за пределами Ирака, организовали онлайн-голосование.

Угрозы Анкары и Багдада

Против референдума выступили множество стран, в первую очередь Ирак, а также соседние государства — Турция и Иран, которые накануне провели учения у границ с автономией.

Россия отнеслась к инициативе сдержанно. Как пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров, законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва выступает за целостность стран ближневосточного региона. Однозначную поддержку курдам высказал только Израиль.

Власти Ирака потребовали от иностранных держав передать под их контроль все пограничные переходы Курдистана. Премьер страны Хайдер аль-Абади напомнил партнером, что все нефтяные сделки необходимо вести только с Багдадом.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. 16 сентября 2017
© REUTERS / Ari Jalal
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Турция заявила, что не собирается начинать вооруженный конфликт из-за референдума в Иракском Курдистане, однако примет меры для обеспечения своей безопасности. Премьер-министр республики Бинали Йылдырым пояснил, что одной из таких мер может стать прекращение транзита нефти из автономии. Он также сообщил, что турецкие военные прекратят обучение курдских формирований в рамках борьбы с террористами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что страна может закрыть границу с автономией и прекратить транзит нефти. "Вентиль в наших руках. Как только мы его закроем, работа закончится", — заявил Эрдоган.

Соединенные Штаты же выразили "глубокое глубокое" разочарование в связи с проведением референдума о независимости в Иракском Курдистане. "Соединенные Штаты глубоко разочарованы тем, что курдское региональное правительство приняло решение провести сегодня односторонний референдум о независимости, в том числе в районах за пределами Иракского Курдистана. Исторические отношения США с народом Иракского Курдистана не изменятся в свете сегодняшнего референдума, но мы считаем, что этот шаг усилит нестабильность и трудности для Курдистанского региона и его народа", — говорится в заявлении госдепартамента.

Сторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Багдад заявил, что защитит иракцев от "угроз" со стороны Курдистана
В ведомстве вновь высказали мнение, что референдум "значительно осложнит" отношения регионального правительства Курдистана как с правительством Ирака, так и с соседними государствами.

Реакция пешмерга

Командующий курдскими военизированными формированиями — пешмерга — генерал Сирван Барзани в интервью РИА Новости пояснил, что относится к опасению соседей с пониманием, но напомнил, что создание независимого государства было мечтой на протяжении последних ста лет.

"Какой смысл от единого Ирака, о единстве которого твердит весь мир? Каждый день мы оплачиваем это своей кровью — такова цена нашего нахождения в Ираке. Что, мы должны участвовать вместе с ними в убийстве друг друга? Мы не хотим воевать", — заявил он.

Барзани поблагодарил российские власти за нейтральную позицию по референдуму и не исключил, что в случае провозглашения Иракским Курдистаном независимости, он, вероятнее всего, может оснастить армию российским оружием.

Праздник по всему Курдистану

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генсек ООН обеспокоен референдумом в Курдистане и призывает к диалогу
Между тем, жители городов Курдистана действительно вышли на улицы, празднуя окончание референдума, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, в центре Эрбиля многочисленные горожане включают национальную музыку в машинах и танцуют. Машины украшены курдскими флагами, агитационными плакатами и портретами президента Масуда Барзани. В руках многие горожане держат флаги.

Другие машины просто ездят по городу и гудят.

По сообщениям в соцсетях, аналогично свои эмоции выражают и жители Сулеймании — второго по величине города Иракского Курдистана.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос
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