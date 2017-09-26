ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт подал в отставку на фоне ряда инцидентов, которые произошли с американскими кораблями в этом году.

В распространенном заявлении Свифт указывает, что такое решение он принял после того, как руководство ВМС США сообщило, что не будет выдвигать его на пост командующего Тихоокеанским флотом США. "В соответствии с традицией и будучи преданным флоту, я подал прошение об отставке", — говорится в заявлении адмирала.

Вместе с тем Свифт сообщает, что не стал указывать в прошении точную дату отставки, поскольку "на Тихом океане предстоит много еще чего сделать".

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения. В июне эсминец "Фитцджеральд" столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков. С января имели место еще два аналогичных столкновения без жертв. После этого два командующих соединениями ВМС США лишились должности в связи с ЧП.