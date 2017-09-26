Трамп предложил "решить вопрос" с долгами Пуэрто-Рико после урагана "Мария"

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил урегулировать многомиллиардную задолженность заморской американской территории Пуэрто-Рико, которая серьезно пострадала в результате урагана "Мария".

"Большая часть острова разрушена, и это при задолженности в миллиарды долларов перед Уолл-Стрит и банками, которая, к сожалению, должна быть урегулирована", — написал Трамп в Twitter.

Президент также отметил, что приоритетными на сегодня вопросами для Пуэрто-Рико являются снабжение населения водой, едой и оказание им медицинской помощи. По его словам, эти работы сейчас ведутся хорошо.

В мае губернатор Пуэрто-Рико объявил о запуске процесса реструктуризации части государственного долга через суд после того, как переговоры с кредиторами не принесли результатов. Общая сумма госдолга оценивалась на тот момент в 70 миллиардов долларов.

Ураган "Мария" ранее привел к серьезным разрушениям в Карибском бассейне. В результате стихии, по разным оценкам, погибли более 50 человек — в Пуэрто-Рико, Доминике, Гваделупе, Гаити и Американских Виргинских островах, а также в Доминиканской республике. В момент прохождения над Пуэрто-Рико ураган достигал четвертой категории опасности, остров остался практически полностью без электроснабжения. В понедельник ураган ослаб до первой категории.