В Британии мужчину осудили за отказ разблокировать телефон для полиции

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Магистратский суд Вестминстера в Лондоне признал директора правозащитной группы Cage виновным в нарушении антитеррористического законодательства за отказ предоставить пароль от мобильного телефона, сообщает газета Telegraph.

Мухаммада Раббани задержали в Лондонском аэропорту Хитроу 20 ноября 2016 года. Мужчина отказался предоставить полиции пароль от своего мобильного телефона по требованию сотрудников.

Магистратский суд Вестминстера в Лондоне в понедельник признал Раббани виновным в умышленном препятствии задержанию и обыску в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

Раббани заявил, что на его устройстве была конфиденциальная информация, и передача ее полиции будет нарушением его "личной и профессиональной приватности". Он добавил, что раньше в ходе задержаний его не просили предоставлять эти данные.

Суд принял решение освободить Раббани условно и обязал его выплатить издержки в размере около 810 долларов, а также 30 долларов в качестве дополнительного сбора для помощи жертвам преступности.

Как сообщает телеканал Sky News, Раббани собирается подать апелляцию с обжалованием судебного постановления.