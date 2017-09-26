ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Посольство РФ в США выразило беспокойство, что США допускают возможность столкновений военных двух стран.

Ранее в сети появилась онлайн-версия "пособия" о российской тактике "ведения гибридной войны", подготовленного одним из исследовательских центров США для Пентагона. Учебник под названием "Российская война нового поколения" представляет собой 68-страничную брошюру с описанием военной стратегии России, перечислением сильных и слабых мест армии, тактико-технические характеристики военной техники.

"Обратили внимание на появившееся в СМИ пентагоновское пособие по "новым российским методам ведения боевых действий", включая так называемые "гибридные операции". Американским военнослужащим рекомендуется ознакомиться с тактическими приемами, алгоритмами действий и боевыми средствами, якобы применяемыми Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина.

"Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!" — отмечается в заявлении.

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутреннего конфликта на Украине, российских войск на Украине нет, а ключ к выводу Украины из кризиса заключается в выполнении минских договоренностей.

"Проблема с их пробуксовкой связана с отсутствием у властей в Киеве политической воли", — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Основной мыслью "пособия" является описание так называемой стратегии гибридной войны. Подготовлено оно "Группой изучения ассиметричных боевых действий" при сухопутных войсках США. Как заявил РИА Новости представитель министерства обороны США майор морской пехоты Адриан Рэнкин-Галлоуэй, данное "пособие" не отражает официальную политику Пентагона, а является экспертным мнением.

"Министерство обороны и военные службы содержат такие организации, как высшие военные учебные заведения, исследовательские лаборатории, аналитические центры и другие институты, которые привносят новые идеи в широком спектре областей, в том числе по национальной безопасности и военным аспектам. Эти организации часто публикуют статьи, целью которых является расширение существующих научных знаний, но они не обязательно представляют собой официальную политику правительства", — сказал Рэнкин-Галлоуэй.

"Данное пособие относится к таким работам", — добавил он. По его словам, авторы подчеркивают, что содержание пособия "не является официальной политикой или доктриной".