РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Посольство обеспокоено, что США допускают возможность столкновений с РФ

04:0626.09.2017
(обновлено: 04:14 26.09.2017)
04352
© AFP 2017 / Chris KleponisПосольство России в Вашингтоне, США. Архивное фотоПосольство России в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Chris Kleponis

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Посольство РФ в США выразило беспокойство, что США допускают возможность столкновений военных двух стран.

Американские военные. Архивное фото
© AFP 2017
Посольство России в США встревожено появлением "пособия" по войне с Москвой
Ранее в сети появилась онлайн-версия "пособия" о российской тактике "ведения гибридной войны", подготовленного одним из исследовательских центров США для Пентагона. Учебник под названием "Российская война нового поколения" представляет собой 68-страничную брошюру с описанием военной стратегии России, перечислением сильных и слабых мест армии, тактико-технические характеристики военной техники.

"Обратили внимание на появившееся в СМИ пентагоновское пособие по "новым российским методам ведения боевых действий", включая так называемые "гибридные операции". Американским военнослужащим рекомендуется ознакомиться с тактическими приемами, алгоритмами действий и боевыми средствами, якобы применяемыми Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
В Госдепе заявили о непричастности США к гибели российского генерала‍
"Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!" — отмечается в заявлении.

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутреннего конфликта на Украине, российских войск на Украине нет, а ключ к выводу Украины из кризиса заключается в выполнении минских договоренностей.

"Проблема с их пробуксовкой связана с отсутствием у властей в Киеве политической воли", — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Россия призвала США доказать приверженность борьбе с терроризмом в Сирии
Основной мыслью "пособия" является описание так называемой стратегии гибридной войны. Подготовлено оно "Группой изучения ассиметричных боевых действий" при сухопутных войсках США. Как заявил РИА Новости представитель министерства обороны США майор морской пехоты Адриан Рэнкин-Галлоуэй, данное "пособие" не отражает официальную политику Пентагона, а является экспертным мнением.

"Министерство обороны и военные службы содержат такие организации, как высшие военные учебные заведения, исследовательские лаборатории, аналитические центры и другие институты, которые привносят новые идеи в широком спектре областей, в том числе по национальной безопасности и военным аспектам. Эти организации часто публикуют статьи, целью которых является расширение существующих научных знаний, но они не обязательно представляют собой официальную политику правительства", — сказал Рэнкин-Галлоуэй.

"Данное пособие относится к таким работам", — добавил он. По его словам, авторы подчеркивают, что содержание пособия "не является официальной политикой или доктриной".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена