ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Посольство РФ в США выразило беспокойство, что США допускают возможность столкновений военных двух стран.
"Обратили внимание на появившееся в СМИ пентагоновское пособие по "новым российским методам ведения боевых действий", включая так называемые "гибридные операции". Американским военнослужащим рекомендуется ознакомиться с тактическими приемами, алгоритмами действий и боевыми средствами, якобы применяемыми Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина.
Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутреннего конфликта на Украине, российских войск на Украине нет, а ключ к выводу Украины из кризиса заключается в выполнении минских договоренностей.
"Проблема с их пробуксовкой связана с отсутствием у властей в Киеве политической воли", — говорится в заявлении пресс-секретаря.
"Министерство обороны и военные службы содержат такие организации, как высшие военные учебные заведения, исследовательские лаборатории, аналитические центры и другие институты, которые привносят новые идеи в широком спектре областей, в том числе по национальной безопасности и военным аспектам. Эти организации часто публикуют статьи, целью которых является расширение существующих научных знаний, но они не обязательно представляют собой официальную политику правительства", — сказал Рэнкин-Галлоуэй.
"Данное пособие относится к таким работам", — добавил он. По его словам, авторы подчеркивают, что содержание пособия "не является официальной политикой или доктриной".