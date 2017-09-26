США "глубоко разочарованы" проведением референдума в Иракском Курдистане

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Госдепартамент США выразил "глубокое разочарование" в связи с референдумом о независимости в Иракском Курдистане, который, по мнению Вашингтона, может привести к нестабильности в этом регионе.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в референдуме приняло участие около 80% от 5,2 миллионов курдов, включенных в списки избирателей.

"Соединенные Штаты глубоко разочарованы тем, что курдское региональное правительство приняло решение провести сегодня односторонний референдум о независимости, в том числе в районах за пределами Иракского Курдистана. Исторические отношения США с народом Иракского Курдистана не изменятся в свете сегодняшнего референдума, но мы считаем, что этот шаг усилит нестабильность и трудности для Курдистанского региона и его народа", — говорится в заявлении госдепартамента.

В ведомстве вновь высказали мнение, что референдум "значительно осложнит" отношения регионального правительства Курдистана как с правительством Ирака, так и с соседними государствами.

"Мы считаем, что все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге в целях улучшения будущего всех иракцев. США выступают против насилия и односторонних действий любой из сторон изменить границы", — отмечается в заявлении.

Кроме того, в госдепартаменте указали, что борьба с группировкой "Исламское государство"* еще не закончена, и "экстремистские группы стремятся использовать нестабильность и раздор".

Госдеп также подтверждает, что США поддерживают "единый, федеративный, демократический и процветающий Ирак" и будут продолжать "изыскивать возможности для оказания помощи иракцам в выполнении их чаяний в рамках конституции".

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.

*Запрещенная в России террористическая организация