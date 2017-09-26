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США "глубоко разочарованы" проведением референдума в Иракском Курдистане

Сюжет:
Референдум в Иракском Курдистане (65)
02:5726.09.2017
(обновлено: 03:13 26.09.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкАгитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фотоАгитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Госдепартамент США выразил "глубокое разочарование" в связи с референдумом о независимости в Иракском Курдистане, который, по мнению Вашингтона, может привести к нестабильности в этом регионе.

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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СМИ заявили о явке в 90% на референдуме в ряде городов Иракского Курдистана

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в референдуме приняло участие около 80% от 5,2 миллионов курдов, включенных в списки избирателей.

"Соединенные Штаты глубоко разочарованы тем, что курдское региональное правительство приняло решение провести сегодня односторонний референдум о независимости, в том числе в районах за пределами Иракского Курдистана. Исторические отношения США с народом Иракского Курдистана не изменятся в свете сегодняшнего референдума, но мы считаем, что этот шаг усилит нестабильность и трудности для Курдистанского региона и его народа", — говорится в заявлении госдепартамента.

В ведомстве вновь высказали мнение, что референдум "значительно осложнит" отношения регионального правительства Курдистана как с правительством Ирака, так и с соседними государствами.

Продавец символики на рынке в Эрбиле. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Иракский Курдистан обещает защитить права нацменьшинств

"Мы считаем, что все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге в целях улучшения будущего всех иракцев. США выступают против насилия и односторонних действий любой из сторон изменить границы", — отмечается в заявлении.

Кроме того, в госдепартаменте указали, что борьба с группировкой "Исламское государство"* еще не закончена, и "экстремистские группы стремятся использовать нестабильность и раздор".

Госдеп также подтверждает, что США поддерживают "единый, федеративный, демократический и процветающий Ирак" и будут продолжать "изыскивать возможности для оказания помощи иракцам в выполнении их чаяний в рамках конституции".

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Губернатор Киркука ответил Багдаду на угрозу ввода войск из-за референдума

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.

*Запрещенная в России террористическая организация

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