СМИ заявили о явке в 90% на референдуме в ряде городов Иракского Курдистана

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Более 90% жителей ряда городов Иракского Курдистана проголосовали за отделение региона от Ирака, свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов, приведенные телеканалом "Рудав".

По данным телеканала, только 2% жителей города Амедия проголосовали против отделения, в районе Акри 99% процентов резидентов высказались в пользу независимости.

В городах Шаклава и Халабджа 96 и 95% жителей соответственно высказались за получение независимости от Ирака. Также согласно предварительным данным, в городе Келларе всего 10% голосовавших не являются сторонниками отделения.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в референдуме приняло участие около 80% от 5,2 миллионов курдов, включенных в списки избирателей.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.