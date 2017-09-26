Маккейн рассказал о прогнозах врачей на излечение от рака

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого летом обнаружили рак, рассказал, что врачи дают ему "плохой прогноз".

В июле у Маккейна диагностировали глиобластому – опухоль мозга. За прошедшее с момента вынесения диагноза время сенатор проходил курсы лечения.

"Они (врачи – ред.) сказали, что это очень серьезно, что прогноз очень и очень серьезный. Некоторые говорят 3%, некоторые – 14% (вероятность выздоровления – ред.). Знаете, это очень слабый прогноз. Я сказал: "Понимаю. Давайте делать то, что можем, искать лучших врачей, каких мы можем найти, и делать все, что в наших силах", — сказал Маккейн в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS.

Маккейн, которому исполнилось 80 лет, возглавляет в сенате США комитет по вооруженным силам и является одним из наиболее авторитетных лидеров Республиканской партии. Однако в последнее время он оказался под огнем критики со стороны некоторых однопартийцев, включая президента Дональда Трампа, за отказ голосовать за новый закон о медицинском страховании (вместе с Маккейном за закон отказались голосовать еще несколько сенаторов-республиканцев).

Ранее в конгрессе США провалились несколько попыток республиканцев отменить действующую в стране систему "Доступной медицинской помощи" (Obamacare), которую Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал "отменить и заменить".