В Республике Сербской БиГ ответили на заявления о "российской интервенции"

ВЕНА, 26 сен — РИА Новости. Мнение о "российской интервенции" на Балканах искусственно раздуто, как и представления о том, что Россия царит в регионе, заявил президент Республики Сербской (РС, Босния и Герцеговина) Милорад Додик.

"(Говорят, что) если мы подвергаемся интервенции, то русской. Но это искусственный вопрос, такой интервенции просто нет. Зато фактом остается то, что Россия нашу позицию поняла, и мы ей за это благодарны", — заявил он, выступая в понедельник в Вене на площадке "Общества дружбы Австрия-Россия".

"Ни в коем случае мы не допустим того, чтобы из-за стереотипов избавляться от такого нашего друга, как Россия", — добавил Додик.

Он отметил, что считает "смешными" размышления о том, что после присоединения к Евросоюзу его стране придется вводить те же санкции, которые поддержал весь ЕС и от ввода которых отказалась Республика Сербская.

Президент уточнил, что учитывая изменения, которым подвергается ЕС, иногда ему кажется, что "Евросоюз раньше развалится, чем мы станем его членом". Но при этом добавил, что уважает "идею единой Европы, ведь мы — европейский народ".

"Представление, что Россия царит на Балканах — весьма притянуто за уши и не имеет под собой никаких оснований", — заключил Додик.