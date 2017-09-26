В Демократической Республике Конго более тридцати человек сбежали из тюрьмы

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Тридцать четыре заключенных сбежали из тюрьмы на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), прорвавшись через кирпичные стены здания, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра юстиции провинции Южное Киву Пасалине Басезаге (Pasaline Basezage).
Как отмечает агентство, всего в тюрьме находились 42 заключенных. Силам безопасности удалось поймать четырех сбежавших заключенных, поиски остальных продолжаются, сообщил представитель тюремной администрации.
Ранее сообщалось, что за последний год в ходе вооруженных нападений из тюрем страны сбежали тысячи заключенных.