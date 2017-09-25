Небензя предположил, сколько боевиков ИГ* находятся в Афганистане

ООН, 25 сен — РИА Новости. Около семи тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство*" находятся в Афганистане, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он подчеркнул, что "экспансионистские устремления ИГИЛ* создают реальную угрозу безопасности наших центральноазиатских друзей и южных регионов России".
Российский дипломат также вновь поднял вопрос о "неопознанных вертолетах на севере Афганистана, замеченных в оказании помощи игиловцам". Он подчеркнул, что эту проблему нельзя замалчивать.
"Ситуацию следует тщательно рассмотреть, а подобную подковерную активность — незамедлительно прекратить", — сказал Небензя.
По его словам, еще один повод для серьезного беспокойства России — продолжающееся расширение площадей наркопосевов и рост наркопроизводства.
"Наркодоллары составляют серьезную часть доходов террористов в этой стране, около 35-40 процентов", — подчеркнул Небензя.
*Запрещенная в России террористическая организация