Небензя предположил, сколько боевиков ИГ* находятся в Афганистане

ООН, 25 сен — РИА Новости. Около семи тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство*" находятся в Афганистане, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы обеспокоены деградацией военной обстановки и ростом террористической активности в Афганистане. Особую тревогу по-прежнему вызывает деятельность афганского крыла ИГ*, его стремление окопаться в северных провинциях. По нашим оценкам, в настоящее время в стране орудует свыше семи тысяч боевиков группировки, это внушительная цифра", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник.

Он подчеркнул, что "экспансионистские устремления ИГИЛ* создают реальную угрозу безопасности наших центральноазиатских друзей и южных регионов России".

Российский дипломат также вновь поднял вопрос о "неопознанных вертолетах на севере Афганистана, замеченных в оказании помощи игиловцам". Он подчеркнул, что эту проблему нельзя замалчивать.

"Ситуацию следует тщательно рассмотреть, а подобную подковерную активность — незамедлительно прекратить", — сказал Небензя.

По его словам, еще один повод для серьезного беспокойства России — продолжающееся расширение площадей наркопосевов и рост наркопроизводства.

"Наркодоллары составляют серьезную часть доходов террористов в этой стране, около 35-40 процентов", — подчеркнул Небензя.

*Запрещенная в России террористическая организация