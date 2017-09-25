МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, ограничивающий право обучаться на языках нацменьшинств.

Согласно документу, с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе смогут обучаться на родном языке, параллельно изучая украинский. С 5 класса преподавание будет осуществляться только на государственном языке. Язык нацменьшинств можно будет изучать только факультативно. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС.

С сентября 2020 года будет проходить только на украинском. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.

"Нарушение прав"

Закон вызвал бурные обсуждения еще до его подписания. Группа депутатов Рады обратилась к Порошенко с призывом наложить на него вето, так как, по мнению парламентариев, он нарушает конституционные права и свободы представителей нацменьшинств Украины, а также якобы был принят парламентом с нарушением регламента.

Ответ Госдумы

Депутаты заявили, что с принятием закона граждане страны потеряют право свободно выбирать язык обучения. Они также не согласны с тем, что представители нацменьшинств получат право на обучение на своем языке на уровне дошкольного и начального образования, только в коммунальных учреждениях и только наряду с государственным языком, это право реализуется через отдельные классы.

В Госдуме также опубликовали ответ на принятие закона, назвав его "актом насильственной украинизации", направленным против русского языка.

"В Государственной Думе Федерального Собрания РФ хорошо понимают, что так называемая реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины. Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на Востоке Украины", — говорится в тексте заявления Госдумы.

Языковые квоты на ТВ и радио

В Госдуме также отметили, что документ противоречит ратифицированной Украиной в 2003 году Европейской хартии. Этот документ обязывает государства активно развивать использование языков нацменьшинств во всех сферах общественной жизни: судебной системе, государственном управлении, экономике, трансграничном сотрудничестве, образовании, СМИ и культуре.

В ноябре 2016 года на Украине ввели квоты на трансляцию песен на украинском языке по радио. К третьему году изменений доля песен на государственном языке от общего объема контента должна составить 35%.

Кроме того, в мае 2017 года Верховная рада приняла закон об увеличении до 75% доли украинского языка на телевидении, который в последующем был подписан президентом страны Петром Порошенко. Как утверждают власти, документ направлен на защиту национальной безопасности и приведет к популяризации украинского языка.

Оппозиция в Раде заявляла, что документ принимался с нарушениями регламента. Оппозиция также предостерегала, что закон создаст новые конфликты и напряженность в обществе, так как ущемляет права русскоязычных граждан на Украине.

В Госдуме жестко раскритиковали принятый на Украине закон. Так, вице-спикер ГД Ирина Яровая назвала документ тоталитарным произволом украинских властей, которые, по ее мнению, вводят насильственный запрет на русский язык.

Депутат ГД от Крыма Руслана Бальбека, в свою очередь, считает, что закон означает начало "идеологической войны" украинских элит с русскоязычным населением Украины.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также прокомментировал принятый закон, заявив, что люди не станут менять свой привычный уклад, так как документ вызовет обратный эффект.