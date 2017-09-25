Победитель "Евровидения-2017" попал в реанимацию

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Состояние здоровья победителя конкурса "Евровидение-2017" португальского певца Сальвадора Собрала резко ухудшилось, музыкант переведен в отделение реанимации и находится первым в списке на пересадку сердца, пишет газета Vanguardia со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в сентябре 27-летний музыкант из-за проблем с сердцем был вынужден заявить об уходе со сцены и отмене концентров. Около месяца назад наблюдающие Собрала врачи посоветовали ему сделать перерыв в музыкальной карьере, чтобы отдохнуть.

По данным местного издания Correio da manhà , Собрал был подключен к специальному аппарату, поддерживающему работу сердца. В связи с этим график посещения музыканта был ограничен, чтобы избегать большой нагрузки.

Ранее сообщалось, что во время участия в "Евровидении" португалец последним из участников конкурса приехал в Киев на открытие конкурса и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года певцу необходимо найти донора по пересадке сердца.

Португалия впервые с момента своего участия в "Евровидении" победила в песенном конкурсе. Ее представитель — 27-летний Сальвадор Собрал, который исполнил лирическую песню на родным языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), получил наибольшую поддержку как жюри, так и зрителей.

Фанаты музыканта, многие пользователи социальный сетей и бывшие участники конкурса "Евровидение" поддержали певца. Так, например, победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак написал в Facebook, что "силы сердца" Собрала, который в 2017 году "доказал невозможное", "хватит на миллионы людей во всем мире".