Отрыв от реальности: ООН обвинила Россию в нарушении прав человека в Крыму

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека и норм международного права в Крыму и призвала Россию соблюдать в республике украинское законодательство согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи.

В документе утверждается, что с момента присоединения Крыма к России права человека на полуострове многократно нарушались, в том числе украинскими и российскими властями. В докладе говорится о таких нарушениях, как "жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".

Участники мониторинговой миссии рассказали, что проводили исследование удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

"Филькина грамота"

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек раскритиковал доклад и заявил, что представленная в нем информация не соответствует действительности.

"Все эти ооновские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад — "филькина грамота", так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, делать выводы о ситуации на полуострове можно только предварительно его посетив.

Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, в свою очередь, заявил, что информация в докладе субъективна и не прошла должной проверки.

"ООН пора быть требовательнее к информации, озвучиваемой различными мониторинговыми миссиями. Мы призываем стать на путь объективности по отношению к крымчанам и придерживаться только проверенных фактов. Нельзя постоянно ради политической целесообразности тиражировать то, чего нет. Основная цель всех заявлений — дискредитация российской власти в Крыму, оттуда и надуманные выводы о нарушениях прав украинцев и крымских татар", — сказал он.

"Голословные обвинения"

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что доклад основан на домыслах мониторинговой миссии.

Парламентарий предложил ООН не заниматься дистанционным сбором слухов и ложной информации, а приехать в Крым и сделать объективные выводы.

"Голословные и не имеющие доказательств обвинения нашей страны в якобы имевших место нарушениях прав граждан России в Крыму не достойны такой организации, как ООН", — цитирует пресс-служба Железняка.

Он также заявил, что ООН лучше обратить внимание на массовые нарушения прав человека на Украине, на истребление мирного населения в Донбассе, с которым власти Киева, по словам Железняка, ведут войну на истребление.

"Но мы в очередной раз видим, что определенные антироссийски настроенные политические силы оказывают давление на ООН, представители которой используют недостоверные источники, предвзятость и двойные стандарты в освещении событий, что не делает им чести", — добавил он.

Похожее мнение высказала и председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Считаю содержание доклада УВКПЧ ООН о нарушении прав человека в Крыму сомнительным и не достойным статуса столь крупной и авторитетной международной организации. Как можно всерьез относиться к документу о некой территории, авторы которой не были на этой территории, но подробно все изучили и написали некий текст, находясь в соседнем государстве?" — заявила

В Кремле заявили, что пока не ознакомились с содержанием доклада и не готовы его комментировать.