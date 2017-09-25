РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Отрыв от реальности: ООН обвинила Россию в нарушении прав человека в Крыму

22:0625.09.2017
(обновлено: 22:08 25.09.2017)
15821
© РИА Новости / Эдуард ПесовПерейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке. Архивное фотоЗдание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ООН опубликовала доклад о нарушении прав человека и норм международного права в Крыму и призвала Россию соблюдать в республике украинское законодательство согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи.

Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Freedom House опубликовала доклад с Крымом, "отделенным" от Украины

В документе утверждается, что с момента присоединения Крыма к России права человека на полуострове многократно нарушались, в том числе украинскими и российскими властями. В докладе говорится о таких нарушениях, как "жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".

Участники мониторинговой миссии рассказали, что проводили исследование удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

"Филькина грамота"

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек раскритиковал доклад и заявил, что представленная в нем информация не соответствует действительности.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Порошенко предложил создать группу "друзей деоккупации Крыма"

"Все эти ооновские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад — "филькина грамота", так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, делать выводы о ситуации на полуострове можно только предварительно его посетив.

Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, в свою очередь, заявил, что информация в докладе субъективна и не прошла должной проверки.

"ООН пора быть требовательнее к информации, озвучиваемой различными мониторинговыми миссиями. Мы призываем стать на путь объективности по отношению к крымчанам и придерживаться только проверенных фактов. Нельзя постоянно ради политической целесообразности тиражировать то, чего нет. Основная цель всех заявлений — дискредитация российской власти в Крыму, оттуда и надуманные выводы о нарушениях прав украинцев и крымских татар", — сказал он.

"Голословные обвинения"

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что доклад основан на домыслах мониторинговой миссии.

Патриотические граффити на Таганской площади с надписью Россия и Крым – вместе навсегда
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Мнение: в Киеве понимают, что крымский "корабль" "уже уплыл"

Парламентарий предложил ООН не заниматься дистанционным сбором слухов и ложной информации, а приехать в Крым и сделать объективные выводы.

"Голословные и не имеющие доказательств обвинения нашей страны в якобы имевших место нарушениях прав граждан России в Крыму не достойны такой организации, как ООН", — цитирует пресс-служба Железняка.

Он также заявил, что ООН лучше обратить внимание на массовые нарушения прав человека на Украине, на истребление мирного населения в Донбассе, с которым власти Киева, по словам Железняка, ведут войну на истребление.

"Но мы в очередной раз видим, что определенные антироссийски настроенные политические силы оказывают давление на ООН, представители которой используют недостоверные источники, предвзятость и двойные стандарты в освещении событий, что не делает им чести", — добавил он.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Украинцы в Крыму готовы рассказать о реальной обстановке на полуострове

Похожее мнение высказала и председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Считаю содержание доклада УВКПЧ ООН о нарушении прав человека в Крыму сомнительным и не достойным статуса столь крупной и авторитетной международной организации. Как можно всерьез относиться к документу о некой территории, авторы которой не были на этой территории, но подробно все изучили и написали некий текст, находясь в соседнем государстве?" — заявила

В Кремле заявили, что пока не ознакомились с содержанием доклада и не готовы его комментировать.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Алоха Ворон
Хочется спросит наше руководство
Статья 128 РАБОТАЕТ??? Применять не пробовали? Пора уже
22:21
25.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена