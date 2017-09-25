Глава Боливии назвал Трампа худшей угрозой для всей земли

МЕХИКО, 25 сен – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес назвал своего американского коллегу Дональда Трампа худшей угрозой для земли.

"С этими новыми незаконными санкциями США хотят бойкотировать диалог в Венесуэле. Трамп – это худшая угроза для матери-земли и человечества", – написал Моралес в своем микроблоге в Twitter

Ранее президент США объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада запрет вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены, в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.