В Белом доме назвали абсурдом заявления об объявлении войны КНДР

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты не объявляли войну Северной Корее, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд", — сказала она.

Ранее глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что США объявили КНДР войну, поэтому Пхеньян готов сбивать американские боевые самолеты даже за пределами северокорейского воздушного пространства, а также принять другие контрмеры. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства назвал Дональда Трампа "психически больным" и добавил, что его нельзя допускать до "ядерной кнопки".

В Пентагоне в ответ на высказывания Пхеньяна пообещали подготовить возможные варианты ответа на высказывания Северной Кореи для президента страны Дональда Трампа.

В сентябре ООН значительно расширила санкции против КНДР из-за ядерной программы страны и ракетных пусков. Кроме того, на прошлой неделе США в одностороннем порядке ввели новые ограничения на сотрудничество с Северной Кореей.

Трамп также пригрозил уничтожить КНДР в случае угрозы безопасности страны. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы американскому президенту.

Россия и Китай предлагали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.