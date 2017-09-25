"Нам объявили войну": в КНДР пригрозили сбивать американские самолеты

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. КНДР имеет право сбивать американские военные самолеты даже вне своего воздушного пространства, поскольку Вашингтон объявил Пхеньяну "войну", заявил глава северокорейского МИД Ли Ен Хо.

"Так как США объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принять контрмеры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что "после объявления Трампом войны" верховному руководству КНДР доложат о возможных вариантах ответа.

Реакция США

В Госдепартаменте подчеркнули, что не объявляли войну Пхеньяну. В американском оборонном ведомстве, в свою очередь, заявили, что предоставят президенту страны варианты ответов на провокации со стороны КНДР.

"Если КНДР не прекратит свои провокации, мы предоставим президенту варианты того, как с ней действовать", — сказал журналистам на брифинге официальный представитель Пентагона Роберт Мэннинг.

Почему Пхеньян говорит о войне

По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, у Северной Кореи действительно есть основания считать, что США объявили ей войну.

"В ООН — организации, специально созданной для сохранения мира и безопасности на земном шаре — никто никогда до Трампа не говорил о том, что он собирается уничтожить какое-то государство", — рассказал Ким в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее сказал, что никаких военных действий на Корейском полуострове без согласия Сеула не будет. И при этом Южная Корея никак не ответила в ООН на резкие высказывания Трампа.

"Но после того как Трамп сказал такие чудовищные вещи, правительство и президент Южной Кореи промолчали, и северяне могли это расценить так, что Трамп сказал это не просто так, а заручившись согласием со стороны Южной Кореи, а это уже действительно фактически объявление войны", — заявил эксперт.

Когда Трамп успел "объявить войну"

Формально глава Белого дома, конечно, не объявлял войну Северной Корее, однако на полях Генассамблеи ООН он грозился "полностью уничтожить" КНДР. Кроме того, президент США позволил себе ряд не слишком дипломатичных высказываний в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — заявил Трамп.

Ким Чен Ын назвал выступление американского президента "сумасшедшим вздором" и пообещал, что Соединенные Штаты за это ответят.

"И это не риторическое выражение, которое так любит Трамп. Я думаю сейчас о том, на какой ответ он рассчитывал, когда позволил таким эксцентричным словам сорваться у него с языка", — сказал глава КНДР. Он добавил, что результаты "превзойдут" любые ожидания Трампа.

"Я решительно настроен укротить огнем американского безумного маразматика", — заключил Ким Чен Ын.

Трамп, в свою очередь, назвал северокорейского лидера "сумасшедшим, пуляющим ракетами", и посетовал, что с ним не было покончено уже давно.

США не нанесут удар

В ответ на заявления президента США глава МИД КНДР назвал его "психически больным человеком с манией величия", которому опасно было доверять ядерную кнопку. По словам Ли Ён Хо, назвав Ким Чен Ына "человеком-ракетой", Трамп продемонстрировал "отсутствие базовых знаний и чувства приличия". Он отметил, что американский президент "совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, выразил уверенность в том, что США не начнут войну против КНДР, так как у Пхеньяна есть ядерное оружие.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ровно по такому же принципу в Вашингтоне принималось решение о начале военных действий в Ираке.

"По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения", — иронизировал Лавров.

Он подчеркнул, что в случае КНДР США не нанесут удар, так как точно знают, что у нее ядерное оружие есть, и с подобным "анализом согласны практически все".

Разберется Пентагон

"Если этот анализ… не будет осмыслен в Соединенных Штатах — я надеюсь, к нему уже обратились аналитики — то мы можем сорваться в очень непредсказуемое пике, и будут страдать десятки тысяч, если не сотни, ни в чем неповинных граждан в той же Южной Корее, но и в Северной Корее, конечно, в Японии, да и Россия с Китаем там рядом", — подчеркнул глава российского МИД.

Еще до выступления Трампа в ООН постпред США при организации Никии Хейли заявила, что Вашингтон исчерпал дипломатические средства урегулирования северокорейской проблемы.

"Я буду только рада передать этот вопрос в руки (главы Пентагона. — Прим. ред.) генерала Мэттиса, потому что у него есть много вариантов военного ответа", —заявила американский дипломат. Она также отметила, что слова Трампа о том, что КНДР рискует столкнуться с "огнем и яростью", не было "пустой угрозой". При этом Хейли не уточнила, что конкретно имелось в виду.

"Мы все знаем, что если КНДР не откажется от своей безрассудной политики, а США придется каким-либо образом защищать себя или своих союзников, то КНДР будет уничтожена", — сказала дипломат. Она также добавила, что "никто не хочет войны".