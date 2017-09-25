После землетрясения в Мехико под завалами остаются не менее 40 человек

МЕХИКО, 25 сен – РИА Новости. Не менее 40 человек по-прежнему остаются погребенными под завалами разрушившихся в результате землетрясения зданий в Мехико, сообщил в понедельник мэр мексиканской столицы Мигель Анхель Мансера.
В основном информация об остающихся под развалинами поступает от жителей двух домов. Пока власти города имеют информацию о 186 погибших (122 женщины и 64 мужчины), а общее число жертв по стране достигло, по последним данным сил гражданской обороны, 325 человек.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1.