После землетрясения в Мехико под завалами остаются не менее 40 человек

МЕХИКО, 25 сен – РИА Новости. Не менее 40 человек по-прежнему остаются погребенными под завалами разрушившихся в результате землетрясения зданий в Мехико, сообщил в понедельник мэр мексиканской столицы Мигель Анхель Мансера.

По словам Мансеры, сейчас не известно, есть ли среди них живые, или же речь идет уже о телах, которые нужно извлечь из-под обломков. "Все наши цифры – очень приблизительные", — отметил мэр на пресс-конференции.

В основном информация об остающихся под развалинами поступает от жителей двух домов. Пока власти города имеют информацию о 186 погибших (122 женщины и 64 мужчины), а общее число жертв по стране достигло, по последним данным сил гражданской обороны, 325 человек.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1.