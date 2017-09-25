Йемен рассчитывает на пересмотр запрета гражданам на въезд в США

КАИР, 25 сен — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Правительство Йемена прилагает усилия в деле борьбы с терроризмом и рассчитывает, что США исключат граждан страны из списка тех, кому запрещен въезд на американскую территорию, сказал РИА новости советник президента Йемена Ясин Макауи.

"Мы надеемся, что президент Трамп и его администрация пересмотрят решение о включении Йемена в этот список и снимут ограничения, наложенные на йеменских граждан", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что речь идет о старом решении. В то же время, по словам советника главы государства, при продлении действия данного решения "не были учтены усилия, которые предпринимает правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади в деле борьбы с терроризмом".

Советник президента Йемена также отметил сотрудничество с Вашингтоном в противостоянии террористической угрозе. Он выразил надежду, что действия США не окажут негативного влияния на усилия правительства президента Мансура Хади по борьбе с террористическими группировками. "Йемен больше других страдает от терроризма, администрация США должна это учитывать", — сказал Макауи.

Президент США Дональд Трамп распорядился в воскресенье обновить запрет на въезд в США гражданам ряда стран и добавил в этот список три государства.

Запрет на въезд для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения, говорится в тексте указа.