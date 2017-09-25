Петр Порошенко во время встречи с Дональдом Трампом на Генеральной ассамблеи ООН. 21 сентября 2017

Петр Порошенко во время встречи с Дональдом Трампом на Генеральной ассамблеи ООН. 21 сентября 2017

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения, сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента.

"Президент Украины подписал закон Украины №2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной радой Украины 5 сентября 2017 года. Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда", — говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Отмечается, что закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимым для успешной карьеры на Украине.

Порошенко также отметил важность соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих в стране. "Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Президент поручил МИД и министерству образования провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.