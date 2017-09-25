ДНР укрепляет связи с Европой, сообщили в МИД республики

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Открытие представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики во Франции свидетельствует о развитии и укреплении связей с европейской общественностью, вопреки противодействию Киева, заявила и.о. главы МИД ДНР, представитель в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Представительский центр ДНР открылся в понедельник в Марселе на юге Франции. По данным МИД ДНР, ранее представительские центры республики открылись в Греции, Италии, Чехии и Финляндии.

"Открытие очередного, пятого центра ДНР в странах Европы – наглядное свидетельство того, что вопреки всяческому противодействию со стороны Киева, дружественные отношения Донбасса с представителями европейской общественности продолжают развиваться и укрепляться на основе публичной дипломатии", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

Она отметила, что целью открытия представительского центра в Марселе является содействие в установлении и укреплении контактов с представителями зарубежных государств, а также "распространение правдивых сведений о ситуации в Донбассе".

Ранее в МИД Франции заявили, что представительство ДНР зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.