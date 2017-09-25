Ураган "Мария" затронул более 80% жителей Доминики, считают в ООН

ООН, 25 сен — РИА Новости. Около 65 тысяч доминиканцев, что составляет более 80% населения острова, оказались затронуты последствиями урагана "Мария", заявил журналистам координатор группы ООН по оценке природных катастроф Серджио да Сильва.

"У нас нет точной цифры. Но мы оцениваем общее число 60-65 тысяч людей, более 80% всего населения", — сказал он.

Координатор отметил, что в настоящее время жителям Доминики оказывается гуманитарная помощь. Доступ к питьевой воде, еде и медицине является проблематичным, поскольку "многие дороги заблокированы", пояснил Сильва.

По его словам, морские порты и аэропорты на острове сейчас функционируют.

По данным телеканала Telesur, число погибших от урагана "Мария" в Доминике увеличилось как минимум до 30 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 пропавших без вести.

По данным телеканала, порядка 90% домов остались без кровли, во многих районах до сих пор нарушено водо- и электроснабжение.

На данный момент Ураган "Мария" второй категории мощности продвигается к северу вдоль атлантического побережья США. В результате урагана, по разным оценкам, погибли более 50 жителей Пуэрто-Рико, Доминики, Гваделупы, Гаити и Американских Виргинских островов, а также Доминиканской республики. В момент прохождения над Пуэрто-Рико ураган достигал 4-й категории опасности.