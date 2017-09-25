Не хватило времени: в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости

ЭРБИЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Как и ожидалось, голосование на референдуме о независимости Курдистана прошло в атмосфере воодушевления — по предварительным данным, в нем приняло участие 76% избирателей. Настроение курдам не испортили даже враждебные заявления Багдада, Ирана и Турции.
Ажиотаж в Эрбиле
Официально голосование должно было начаться в 8 утра по местному времени (совпадает с московским), но на самом деле многие участки были открыты еще в 7.00. Как пояснили в Высшей независимой комиссии по выборам и референдуму, это было сделано для полицейских и ополченцев из знаменитой курдской "пешмерга". Предполагалось, что им надо проголосовать пораньше, чтобы затем приступить к своим обязанностям — приехать на другие участки, чтобы следить за порядком. В результате на этих же участках стали голосовать и обычные избиратели.
В целом именно безопасности, а не формальным процедурам, уделялось особое внимание при проведении референдума — совсем недалеко находится территория ИГ*, есть у них свои ячейки и среди курдов. Впрочем, и без исламистов у курдского референдума много недоброжелателей — это и официальный Багдад, и соседние страны, которые опасаются, что независимость иракских курдов вызовет цепную реакцию в курдских районах Турции и Ирана.
По Эрбилю ездили пикапы пешмерги с пулеметами, полицейские экипажи. На входах во все официальные учреждения, гостиницы и торговые центры дежурили автоматчики, которые проверяли вещи гостей. И даже корреспондента РИА Новости не хотели пускать с фотоаппаратом в Высший избирком — камеру пришлось оставить на улице на попечение заботливой пешмерги.
По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Были открыты 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвуют не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступают через онлайн-голосование от курдов, живущих за пределами Ирака.
В результате желающих проголосовать было так много, что избиркому даже пришлось официально продлить срок голосования — сначала на час, до 19-00, а потом до того момента, пока не сможет проголосовать последний желающий.
Напряженность в Киркуке
"Вопрос проведения референдума затрагивает наши национальные интересы. Мы выступаем категорически против него, поскольку референдум представляет угрозу для территориальной целостности государства, безопасности страны и соседних с Ираком государств. Именно поэтому мы приняли решение бойкотировать референдум", — пояснил в интервью РИА Новости председатель Туркменского народного фронта Ирака Эршат Салихи.
Он отметил также, что референдум противоречит конституции Ирака: "Иракский парламент отказался признавать референдум легитимным, он противоречит конституции. Федеральный суд и некоторые местные политические партии также против его проведения. Соседние страны также высказались против этого".
По опасению Салихи, референдум окажет негативное влияние на экономическую ситуацию в регионе.
Багдаду ответил сам мятежный губернатор Киркука Наджмаддин Карим, давно отправленный иракскими властями в отставку за поддержку референдума и Эрбиля.
"Эти решения только принимают в иракском парламенте, но их никто не выполняет. Если депутаты такие уверенные в себе, пускай сами приезжают в Курдистан, а мы посмотрим на них", — заявил Наджмаддин Карим, выступая перед избирателями на праздничном митинге.
Он также призвал избирателей не стрелять в воздух, выражая свою радость от референдума, и не "притеснять другие национальности" из числа тех, кто бойкотировал референдум. "Мы все живем в одном Киркуке", — пояснил он.
Праздник по всему Курдистану
В частности, в центре Эрбиля многочисленные горожане включают национальную музыку в машинах и танцуют. Машины украшены курдскими флагами, агитационными плакатами и портретами президента Масуда Барзани. В руках многие горожане держат флаги.
Другие машины просто ездят по городу и гудят.
По сообщениям в соцсетях, аналогично свои эмоции выражают и жители Сулеймании — второго по величине города Иракского Курдистана.
*Запрещенная в России террористическая организация