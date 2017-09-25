Не хватило времени: в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

ЭРБИЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Как и ожидалось, голосование на референдуме о независимости Курдистана прошло в атмосфере воодушевления — по предварительным данным, в нем приняло участие 76% избирателей. Настроение курдам не испортили даже враждебные заявления Багдада, Ирана и Турции.

Ажиотаж в Эрбиле

Официально участки закрылись в 19-00 по местному времени, однако избирателям, стоявшим в очередях, дали возможность проголосовать и после официального закрытия участков.

Официально голосование должно было начаться в 8 утра по местному времени (совпадает с московским), но на самом деле многие участки были открыты еще в 7.00. Как пояснили в Высшей независимой комиссии по выборам и референдуму, это было сделано для полицейских и ополченцев из знаменитой курдской "пешмерга". Предполагалось, что им надо проголосовать пораньше, чтобы затем приступить к своим обязанностям — приехать на другие участки, чтобы следить за порядком. В результате на этих же участках стали голосовать и обычные избиратели.

В целом именно безопасности, а не формальным процедурам, уделялось особое внимание при проведении референдума — совсем недалеко находится территория ИГ*, есть у них свои ячейки и среди курдов. Впрочем, и без исламистов у курдского референдума много недоброжелателей — это и официальный Багдад, и соседние страны, которые опасаются, что независимость иракских курдов вызовет цепную реакцию в курдских районах Турции и Ирана.

По Эрбилю ездили пикапы пешмерги с пулеметами, полицейские экипажи. На входах во все официальные учреждения, гостиницы и торговые центры дежурили автоматчики, которые проверяли вещи гостей. И даже корреспондента РИА Новости не хотели пускать с фотоаппаратом в Высший избирком — камеру пришлось оставить на улице на попечение заботливой пешмерги.

Каждого избирателя, приходящего на любой участок, тщательно обыскивают. Потом избирателя находят в списках, он предъявляет документ, подтверждающий его регистрацию. Сотрудница избиркома отрывает из специальной книги бюллетень, штампует его и отдает избирателю. В бюллетене на арабском, курдском и туркоманском языках написан вопрос: "Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдистанские районы, не включенные в состав региона Курдистан, стали независимым государством?" Гражданин должен поставить на бюллетене отпечаток указательного или большого пальца, отметить галочку и только теперь положить бюллетень в опечатанную урну.

По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Были открыты 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвуют не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступают через онлайн-голосование от курдов, живущих за пределами Ирака.

В результате желающих проголосовать было так много, что избиркому даже пришлось официально продлить срок голосования — сначала на час, до 19-00, а потом до того момента, пока не сможет проголосовать последний желающий.

Напряженность в Киркуке

По сообщению корреспондента РИА Новости, спокойная обстановка на выборах сохранялась весь день и в нефтяной провинции Киркук — официально она не входит в состав автономии, но фактически контролируется курдами. В целом тут тоже наблюдалась высокая активность избирателей, несмотря на то, что некоторые туркоманские и арабские деревни бойкотировали референдум.

"Вопрос проведения референдума затрагивает наши национальные интересы. Мы выступаем категорически против него, поскольку референдум представляет угрозу для территориальной целостности государства, безопасности страны и соседних с Ираком государств. Именно поэтому мы приняли решение бойкотировать референдум", — пояснил в интервью РИА Новости председатель Туркменского народного фронта Ирака Эршат Салихи.

Он отметил также, что референдум противоречит конституции Ирака: "Иракский парламент отказался признавать референдум легитимным, он противоречит конституции. Федеральный суд и некоторые местные политические партии также против его проведения. Соседние страны также высказались против этого".

По опасению Салихи, референдум окажет негативное влияние на экономическую ситуацию в регионе.

Тем не менее, на ход голосования в Киркуке не смогли повлиять даже воинственные заявления Багдада. На заседании в понедельник парламент Ирака проголосовал за отставку всех курдских госслужащих и чиновников, участвующих в понедельник в референдуме о независимости автономии Иракский Курдистан, сообщил на пресс-конференции глава комитета по обороне в парламенте Хаким аз-Замили. Кроме того, парламент проголосовал обязать премьер-министра Хайдера аль-Абади выполнить решение об отставке губернатора провинции Киркук, а также принял запрет для всех компаний, в том числе в нефтяном секторе, на работу в спорных районах. Парламент также постановил разместить вооруженные силы страны в попавших под контроль курдов районах.

Багдаду ответил сам мятежный губернатор Киркука Наджмаддин Карим, давно отправленный иракскими властями в отставку за поддержку референдума и Эрбиля.

"Эти решения только принимают в иракском парламенте, но их никто не выполняет. Если депутаты такие уверенные в себе, пускай сами приезжают в Курдистан, а мы посмотрим на них", — заявил Наджмаддин Карим, выступая перед избирателями на праздничном митинге.

Он также призвал избирателей не стрелять в воздух, выражая свою радость от референдума, и не "притеснять другие национальности" из числа тех, кто бойкотировал референдум. "Мы все живем в одном Киркуке", — пояснил он.

Праздник по всему Курдистану

Между тем, жители городов Курдистана действительно вышли на улицы, празднуя окончание референдума, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, в центре Эрбиля многочисленные горожане включают национальную музыку в машинах и танцуют. Машины украшены курдскими флагами, агитационными плакатами и портретами президента Масуда Барзани. В руках многие горожане держат флаги.

Другие машины просто ездят по городу и гудят.

По сообщениям в соцсетях, аналогично свои эмоции выражают и жители Сулеймании — второго по величине города Иракского Курдистана.

*Запрещенная в России террористическая организация