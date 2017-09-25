В ЛНР заявляют об активизации украинских спецслужб по вербовке жителей

ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Сотрудники украинских спецслужб активизировали действия по вербовке жителей самопровозглашенной Луганской народной республики, пересекающих линию соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

"Служба пограничной охраны МГБ ЛНР информирует об активизации деятельности спецслужб Украины по вербовке жителей Луганской народной республики, пересекающих линию соприкосновения", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в связи с принудительным склонением к сотрудничеству со Службой безопасности Украины в МГБ ЛНР обратились пять человек.

"В первую очередь, в группу риска попадают военные и государственные служащие, представители общественных организаций, их родственники, а также члены их семей, проживающие или выезжающие на оккупированную украинскими силовиками территорию Луганщины", — уточнили в пресс-службе.

В МГБ считают, что каждый гражданин ЛНР является потенциальным объектом вербовки со стороны украинских спецслужб. В связи с этим служба погранохраны МГБ призвала граждан, выезжающих за пределы ЛНР, "не поддаваться на провокации со стороны украинских спецслужб".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.