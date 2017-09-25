Инициативы Мэй по Brexit могут привести к прогрессу на переговорах

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Мария Князева. Главный переговорщик по Brexit от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье не исключил, что предложения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit могут привести к реальному прогрессу на переговорах о "разводе" в ближайшие месяцы. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.

"Речь премьер-министра Мэй во Флоренции показала конструктивный дух Евросоюз усерден в том, чтобы лучше понять, как правительство Великобритании превратит речь премьер-министра в позиции по переговорам. Это весьма важно, и даст нам возможность продвинуться на этой неделе, я надеюсь, и совершить реальный прогресс в ближайшие месяцы", – сказал Барнье перед четвертым раундом переговоров с Британией об условиях Brexit.

После третьего раунда переговоров, прошедшего в конце августа, Барнье говорил, что стороны не достигли значимого прогресса в разрешении вопросов по условиям "развода".

Выступая 22 сентября с большой речью по Brexit в итальянской Флоренции, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что Соединенное Королевство покинет ЕС в марте 2019 года, и заявила о необходимости двухлетнего периода имплементации договоренностей с ЕС. По ее словам, Лондон рассчитывает на тесное сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и обмен разведданными после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Мэй заявила, что Великобритания и ЕС не намерены допускать возникновения после Brexit реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Британский премьер также предложила ЕС заключить новый стратегический договор в сфере безопасности.