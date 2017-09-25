Военные Ирака начали совместные с Турцией учения на границе двух стран

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава генерального штаба ВС Ирака объявил о начале совместных военных учений с Турцией.

В Иракском Курдистане в понедельник состоялся референдум о независимости.

"Глава генштаба ВС Ирака объявил о начале широкомасштабных военных маневров Ирака и Турции на границе двух стран", — говорится в заявлении иракских военных.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ выступает за целостность стран ближневосточного региона.