МИД Венесуэлы осуждает санкции США против России, Ирана и блокаду Кубы

МЕХИКО, 25 сен – РИА Новости. Власти Венесуэлы осуждают все односторонние санкции, введенные США против России и Ирана, а также блокаду Кубы, заявил в понедельник с трибуны ООН министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

"Мы осуждаем односторонние действия, предпринятые против братских народов России и Ирана, а также продолжающуюся 55 лет блокаду Кубы, это свидетельствует о новом направлении односторонней политики США", — сказал Арреаса, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

По мнению главы МИД Венесуэлы, своими действиями США подрывают саму идею ООН. "В 2003 году они вторглись в Ирак, ища там оружие массового уничтожения, которое так и не нашли. Сейчас они незаконно строят стену на границе с Мексикой", – сказал Арреаса.

Дональд Трамп является противником соглашения, заключенного его предшественником Бараком Обамой. Критика в адрес Тегерана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) стала накануне одной из главных тем выступления Трампа с трибуны ООН. Он заявил, что заключенная в 2015 году при международном посредничестве сделка с Ираном "вредна для США", и добавил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.

Трамп также обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции. В сентябре он заявил, что строительство уже началось.

В 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая в Совете безопасности ООН, заявил о наличии в Ираке больших запасов оружия массового уничтожения, включая бактериологическое оружие в виде сибирской язвы. При этом для наглядности он продемонстрировал пробирку с каким-то веществом, объяснив, что такое количество споров сибирской язвы было направлено по почте злоумышленниками в сенат США в 2001 году, в результате чего умерли два человека и сотни были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Обвинения в адрес Ирака были использованы США в качестве обоснования при военном вторжении в эту страну марте 2003 года, где в итоге никакого оружия массового уничтожения найдено не было.