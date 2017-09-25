Украинская делегация будет наблюдать за учениями Dragon-2017 в Польше

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Украинская делегация будет наблюдать за активной фазой военных учений Dragon-2017 на территории Польши, сообщила в понедельник пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.

К маневрам на учениях Dragon-2017, которые продлятся до 29 сентября, будут привлечены все виды вооруженных сил, планируется отработка взаимодействия сухопутных войск с военно-морским флотом и авиацией.

"В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности украинская делегация в период с 25 по 29 сентября 2017 года будет наблюдать за активной фазой многонациональных военных учений Dragon-17, которые пройдут на территории Польши", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

По данным ведомства, наблюдению подлежит военная деятельность на территории семи польских полигонов.

Кроме того, с 25 по 28 сентября в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением между Украиной и Румынией о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности в Одесской области будет работать румынская инспекционная группа, добавили в Генштабе.

"Румынские военные проведут инспекцию указанного района и посетят воинскую часть в городе Белгород-Днестровский. Цель инспекции — проверка соблюдения украинской стороной обязательств по соглашению о проведении военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению, а также уточнение информации о количестве основных систем вооружения и военной техники в определенной воинской части", — отмечается в сообщении.