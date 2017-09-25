Эфиопия сообщила о сотнях жертв межэтнического конфликта с начала сентября

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Эфиопии сообщили, что с начала сентября на юге страны в результате межэтнических столкновений погибли сотни человек.

"Мы можем сказать, что были убиты сотни представителей народности оромо… также есть погибшие среди народности сомали. Мы не знаем точного числа погибших, это является предметом расследования", — заявил представитель эфиопского правительства Негери Ленчо, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Причиной столкновений стал конфликт вокруг спорных пахотных земель, право на владение которыми оспаривают обе народности.

Ленчо сообщил о создании чрезвычайного штаба, который занимается вопросом беженцев в регионе и прилагает посреднические усилия для урегулирования конфликта. В зону столкновений введены подразделения федеральной полиции и военные.