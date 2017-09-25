Страсбург надеется на разрешение конфликта Москвы и ПАСЕ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд на прошедшей в Страсбурге встрече с главой Минюста РФ Александром Коноваловым обсудил бюджет Совета и выразил надежду на разрешение конфликта Москвы с ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Дэниел Хольтген.

Состоявшаяся в понедельник встреча стала первой после объявления Москвы о приостановке выплат взноса России в Совет Европы за 2017 год.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека СЕ о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Как сказал агентству Хольтген, стороны на "встрече обсудили сотрудничество России с Судом" (ЕСПЧ). При этом, по словам пресс-секретаря генсека, "министр подчеркнул, что Россия выполняет подавляющее большинство решений". Этот факт был также признан и генеральный секретарем.

Собеседник агентства также сообщил, что на встрече стороны "обменялись мнениями по вопросу о вкладе".

"Ягланд высказал надежду на то, что тупик вокруг ПАСЕ может быть разрешен", — добавил он.

В ходе беседы генеральный секретарь, по словам Хольтгена, затронул также российский закон об иностранных агентах.