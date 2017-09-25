РИМ, 25 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Результаты воскресных парламентских выборов в Германии свидетельствуют о необходимости перезапуска Европы, считает премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
"Европе требуется перезапуск. Я видел результаты германских выборов и от меня не укрылись трудности и озабоченности", — заявил в понедельник глава итальянского правительства в ходе встречи с местными волонтерами и гражданскими активистами.
Согласно окончательным данным германского избиркома, ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), это худший результат за всю историю партии. СДПГ уже заявила, что уходит в оппозицию.
Так называемая "Ямайка" — союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии — становится все более вероятным вариантом будущей правящей коалиции по итогам прошедших в Германии выборов.