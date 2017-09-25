Премьер Италии: выборы в ФРГ говорят о необходимости изменений в Европе

Демонстрации в Берлине против вхождения в бундестаг правой партии Альтернатива для Германии. 24 сентября 2017

Демонстрации в Берлине против вхождения в бундестаг правой партии Альтернатива для Германии. 24 сентября 2017

РИМ, 25 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Результаты воскресных парламентских выборов в Германии свидетельствуют о необходимости перезапуска Европы, считает премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Европе требуется перезапуск. Я видел результаты германских выборов и от меня не укрылись трудности и озабоченности", — заявил в понедельник глава итальянского правительства в ходе встречи с местными волонтерами и гражданскими активистами.

Джентилони выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель вместе с Италией и Францией продолжит усилия по преобразованию Европы, чтобы дать ответы на ожидания граждан. "Лучшим ответом на экстремизм является решение задач в сфере труда, инвестиций и иммиграции", — отметил премьер.

Согласно окончательным данным германского избиркома, ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), это худший результат за всю историю партии. СДПГ уже заявила, что уходит в оппозицию.

Правая партия "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Так называемая "Ямайка" — союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии — становится все более вероятным вариантом будущей правящей коалиции по итогам прошедших в Германии выборов.