Глава МИД Венесуэлы назвал США главным нарушителем прав человека в мире

МЕХИКО, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса с трибуны ООН назвал США главным нарушителем прав человека во всем мире.

"Речь идет об основном нарушителе прав человека не только на их собственной территории, но и во всем мире", — сказал Арреаса в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД напомнил, что Вашингтон не ратифицировал 72% соглашений в области прав человека.

Арреаса также заявил, что президент США Дональд Трамп использовал ООН для продвижения войны между народами.

"Как император мира, Трамп грозил полным разрушением государств, призывал к односторонним, незаконным мерам. Он совершил жест политического лицемерия. Но они не справятся с Венесуэлой, Венесуэла всегда будет за двусторонний диалог с народом США, но как свободная страна мы готовы защищать наш суверенитет и демократию перед лицом любого сценария и любым способом", — заметил министр.