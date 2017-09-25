Яценюк намерен обратиться в ЕСПЧ с иском против России

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой признать незаконным его уголовное преследование на территории РФ, сообщила в понедельник пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

В марте суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в розыск.

"Арсений Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека", — написала Лаппо на своей странице в Facebook.

Она добавила, что по стандартам ЕСПЧ иску необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о ряде украинских деятелей, которые в России обвиняются в участии в преступлениях, совершенных в отношении военнослужащих российских вооруженных сил и внутренних войск в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской республики в период 1994–1995 годов. По его словам, следствие установило, что в эти годы в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" под руководством Александра Музычко против военнослужащих российских Вооруженных сил воевал и Яценюк.