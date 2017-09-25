Замглавы МИД Гатилов может занять место постпреда РФ при ООН, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов может занять должность постпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Гатилов занимает пост заместителя главы внешнеполитического ведомства России с 2011 года. Как отмечается на сайте МИД, он курирует широкий круг вопросов в сфере многосторонней дипломатии, связанных с участием России в ООН, специализированных организациях ее системы, охватывающих деятельность в области международного экономического, экологического, гуманитарного сотрудничества, соблюдения прав человека. Занимается проблематикой ЮНЕСКО, межгосударственного взаимодействия в спорте, сфере туризма и культуры.

Сейчас должность постпреда России при ООН занимает Алексей Бородавкин, которому, по данным "Коммерсанта", предложат должность посла РФ в Казахстане.

Газета отмечает, что нынешнему послу РФ в Астане Михаилу Бочарникову скоро исполнится 70 лет — это предельный возраст для госслужащего.