Муж помощницы Клинтон осужден за обмен непристойными фото с подростком

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший американский конгрессмен Энтони Уинер, признавший себя виновным в обмене сексуально откровенными сообщениями с 15-летней девочкой, приговорен к 21 месяцу тюремного заключения.

Еще в мае 53-летний Уинер пошел на сделку со следствием, согласившись не подавать апелляцию на любой срок менее 27 месяцев тюрьмы.

"Это серьезное преступление, которое заслуживает серьезного наказания", — заявил судья, слова которого приводятся в заявлении минюста.

По решению суда после освобождения Уинер останется под надзором правоохранителей еще в течение трех лет.

Скандал вокруг Уинера, по мнению ряда социологов, мог стоить президентского кресла Хиллари Клинтон. Уинер — муж ближайшей помощницы Клинтон Хумы Абедин, которая, по данным ФБР, пересылала на свой, общий с Уинером компьютер секретные электронные письма Клинтон в бытность последней госсекретарем.

Когда Уинер попал в поле зрения правоохранительных органов из-за своих неприличных фотографий, которые он послал несовершеннолетней, письма обнаружились на его компьютере. О наличии этих писем объявил тогдашний директор ФБР Джеймс Коми за 10 дней до президентских выборов. После этого рейтинги Клинтон, опережавшей кандидата-республиканца Дональда Трампа в опросах, резко снизились.

Трамп выиграл выборы и стал президентом. Клинтон публично заявляла, что действия директора ФБР стоили ей президентского поста. Абедин подала на раздельное проживание с супругом, хотя разводиться с ним не стала.

Это не первый скандал с участием Уинера. В 2011 году неприличные фото, которые Уинер послал другой женщине через Twitter, стоили ему политической карьеры — ему пришлось уйти из конгресса, где он представлял Нью-Йорк. В 2013 году Уинер безуспешно пытался баллотироваться в мэры Нью-Йорка.