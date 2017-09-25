Мэттис назвал безответственным возможное испытание водородной бомбы КНДР

ВАШИНГТОН, 25 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал крайне безответственным возможное испытание водородной бомбы в Тихом океане, которым пригрозил Пхеньян.

"Подобного взрыва над землей не было, даже не помню, сколько лет… Это стало бы шокирующим примером безответственности в отношении здоровья людей в глобальном масштабе, в отношении стабильности и нераспространения", — сказал Мэттис журналистам в самолете на пути с визитом в Индию. Слова Мэттиса передала пресс-служба Пентагона.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил США "беспрецедентными мерами" в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа "полностью уничтожить" КНДР. Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо предположил, что речь может идти о взрыве водородной бомбы в Тихом океане.

Последний раз атмосферные ядерные испытания проводил Китай в 1980 году.