Во Франции открыли представительство ДНР

МАРСЕЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Марселе торжественно открыли представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Представительский центр ДНР был зарегистрирован во Франции в начале лета, он начал работать с 1 сентября.

Торжественное открытие прошло не в здании представительства, а в зале отеля Novotel. Как объяснил РИА Новости глава представительства Юбер Файяр, такое решение было принято из соображений безопасности.

"Наша ассоциация решила открыть окно во Францию для народа ДНР. Мы подумали — почему бы не создать такое представительство?" — сказал Файяр РИА Новости.

В первых планах представительства — открытие сайта в интернете, проведение концертов и выставок. "Мы хотим также установить связи между местными школьниками и учениками из Донбасса", — добавил глава представительства.

Ранее в МИД Франции заявили, что представительство ДНР зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета. Представительские центры республики открыты также в Греции, Италии, Чехии и Финляндии.