Франция больше не любит Макрона: президент проиграл выборы в сенат

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона, члены проправительственной партии "Республика, вперед!" потерпели поражение на выборах в сенат. Вместо ожидавшихся летом 50-60 мандатов из 170 они получили предельно скромные 23. Неудача ставит под сомнение амбициозные планы конституционной реформы, которую рассчитывает провести Макрон, а также политическое будущее самого президента. "Медовый месяц" между главой государства и общественным мнением завершен: рейтинг лидера страны падает рекордными за всю историю Пятой республики темпами.
"У партии Макрона нет традиций"
Однако добиться своего президенту не удалось. В сенате, где "перебежчики" летом образовали фракцию макронистов, число сторонников главы государства не возросло, как ожидалось, а уменьшилось. Потеряла свои позиции и правившая до середины года партия социалистов — важнейший кадровый резерв для Макрона. Зато победу праздновали республиканцы, во главе фракции которых остается Брюно Ретайо, близкий к проигравшему Макрону выборы Франсуа Фийону. С таким составом сенат сохранит серьезную дистанцию от президента.
Избранная местными депутатами оппозиционная палата отражает все возрастающее раздражение, которое вызывает одно направление политики президента: бюджетная экономия. Со времени своего прихода к власти Макрон успел сократить ассигнования военным, студентам, феминисткам, повысил налоги для пенсионеров и сократил некоторые бюджетные ставки в местных администрациях. Депутаты локального уровня, разозленные потерей рабочих мест, Макрону и отомстили.
"Результат сторонников Макрона на выборах действительно оказался слабее, чем ожидалось, поскольку президент успел настроить против себя довольно многих, — рассказал РИА Новости эксперт клуба "Валдай", глава франко-российского центра Обсерво Арно Дюбьен. — Трудности, с которыми сталкивается его партия, можно назвать структурными: у этой партии один лидер — президент, который пришел к власти и не собирается ни с кем ею делиться. Это означает, что на уровне ниже Макрона начинается сказываться отсутствие других знаковых фигур. Мешает и кадровый состав: "Республика вперед" состоит из людей, имеющих малый опыт в политике. Наконец, у партии нет никаких традиций".
Плох тот президент, который не меняет конституцию
Президенты, которым сделать этого не удалось, традиционно считаются слабыми. К их числу относится предшественник Макрона Франсуа Олланд, конституцию поменять так и не сумевший, хотя и торжественно обещавший это сделать. Нынешний глава государства тоже дал такое обещание, причем в королевской резиденции в Версале перед сенаторами и депутатами, которые съехались, чтобы присутствовать при его речи.
Конституционная реформа, предложенная Макроном, позволила бы избавиться от такого казуса французской государственной системы, как членство бывших президентов в Конституционном суде. Экс-президенты, нередко проходившие в роли подследственных после истечения полномочий (Николя Саркози и Жак Ширак), тем не менее продолжают заседать в качестве судей в самой высокой юридической инстанции государства.
Теперь этот замысел Макрона под большим вопросом.