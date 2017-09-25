РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Франция больше не любит Макрона: президент проиграл выборы в сенат

19:1425.09.2017
(обновлено: 19:40 25.09.2017)
04360
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСенат ФранцииСенат Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона, члены проправительственной партии "Республика, вперед!" потерпели  поражение на выборах в сенат. Вместо ожидавшихся летом 50-60 мандатов из 170 они получили предельно скромные 23. Неудача ставит под сомнение амбициозные планы конституционной реформы, которую рассчитывает провести Макрон, а также политическое будущее самого президента.  "Медовый месяц" между главой государства и общественным мнением завершен: рейтинг лидера страны падает рекордными за всю историю Пятой республики темпами.

© REUTERS / Heinz-Peter Bader Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Heinz-Peter Bader
Президент Франции Эммануэль Макрон

"У партии Макрона нет традиций"

Президент Франции Эммануэль Макрон во время подписания постановления по трудовой реформе. 22 сентября 2017
© REUTERS / Philippe Wojazer
Макрон подписал постановления по трудовой реформе во Франции
Во французской государственной системе выборы в сенат можно назвать отражением воли политического класса. Правом голоса обладают только уже избранные кем-то лица: депутаты местных собраний разного уровня и Национальной Ассамблеи. По электоральным округам в соответствии с географией страны распределены 76 тысяч "больших избирателей".  В массе своей это противники Макрона — республиканцы, пришедшие во власть в ходе муниципальных выборов 2014 года. Однако само по себе это ничего не означает: после избрания президента значительная часть правых откололась и образовала лояльную ему фракцию в нижней палате парламента. По этой причине Макрон мог рассчитывать и на гораздо более высокий результат.

Однако добиться своего президенту не удалось. В сенате, где "перебежчики" летом образовали фракцию макронистов, число сторонников главы государства не возросло, как ожидалось, а уменьшилось. Потеряла свои позиции и правившая до середины года партия социалистов — важнейший кадровый резерв для Макрона. Зато победу праздновали республиканцы, во главе фракции которых остается Брюно Ретайо, близкий к проигравшему Макрону выборы Франсуа Фийону. С таким составом сенат сохранит серьезную дистанцию от президента.

Избранная местными депутатами оппозиционная палата отражает все возрастающее раздражение, которое вызывает одно направление политики президента: бюджетная экономия. Со времени своего прихода к власти Макрон успел сократить ассигнования военным, студентам, феминисткам, повысил налоги для пенсионеров и  сократил некоторые бюджетные ставки в местных администрациях. Депутаты локального уровня, разозленные потерей рабочих мест, Макрону и отомстили.

"Результат сторонников Макрона на выборах действительно оказался слабее, чем ожидалось, поскольку президент успел настроить против себя довольно многих, — рассказал РИА Новости эксперт клуба "Валдай", глава франко-российского центра Обсерво Арно Дюбьен. — Трудности, с которыми сталкивается его партия, можно назвать структурными: у этой партии один лидер — президент, который пришел к власти и не собирается ни с кем ею делиться. Это означает, что на уровне ниже Макрона начинается сказываться отсутствие других знаковых фигур. Мешает и кадровый состав: "Республика вперед" состоит из людей, имеющих малый опыт в политике. Наконец, у партии нет никаких традиций".

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России

Плох тот президент, который не меняет конституцию

Президент Франции Эммануэль Макрон во время подписания постановления по трудовой реформе. 22 сентября 2017
© REUTERS / Philippe Wojazer
Макрон подписал постановления по трудовой реформе во Франции
Поражение на выборах в сенат означает: конституционная реформа Макрона под вопросом.  А для президента это вопрос самоуважения. В отличие от политической системы других стран, во Франции успешным считается только такое президентство, при котором конституция — серьезно или нет — менялась хотя бы единожды. Сделать это можно, заручившись поддержкой трех пятых общего депутатского корпуса, включающего парламентариев нижней палаты и сенаторов, собравшихся для этого на торжественное заседание. Сама по себе подобная процедура служит доказательством зрелости главы государства, ведь тот смог заручиться поддержкой всего правящего класса.

Президенты, которым сделать этого не удалось, традиционно считаются слабыми. К их числу относится предшественник Макрона Франсуа Олланд, конституцию поменять так и не сумевший, хотя и торжественно обещавший это сделать. Нынешний глава государства тоже дал такое обещание, причем в королевской резиденции в Версале перед сенаторами и депутатами, которые съехались, чтобы присутствовать при его речи. 

Конституционная реформа, предложенная Макроном, позволила бы избавиться от такого казуса французской государственной системы, как членство бывших президентов в Конституционном суде. Экс-президенты, нередко  проходившие в роли подследственных после истечения полномочий (Николя Саркози и Жак Ширак), тем не менее продолжают заседать в качестве судей в самой высокой юридической инстанции государства.
Теперь этот замысел Макрона под большим вопросом.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена