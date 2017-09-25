Франция больше не любит Макрона: президент проиграл выборы в сенат

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона, члены проправительственной партии "Республика, вперед!" потерпели поражение на выборах в сенат. Вместо ожидавшихся летом 50-60 мандатов из 170 они получили предельно скромные 23. Неудача ставит под сомнение амбициозные планы конституционной реформы, которую рассчитывает провести Макрон, а также политическое будущее самого президента. "Медовый месяц" между главой государства и общественным мнением завершен: рейтинг лидера страны падает рекордными за всю историю Пятой республики темпами.

"У партии Макрона нет традиций"

Во французской государственной системе выборы в сенат можно назвать отражением воли политического класса. Правом голоса обладают только уже избранные кем-то лица: депутаты местных собраний разного уровня и Национальной Ассамблеи. По электоральным округам в соответствии с географией страны распределены 76 тысяч "больших избирателей". В массе своей это противники Макрона — республиканцы, пришедшие во власть в ходе муниципальных выборов 2014 года. Однако само по себе это ничего не означает: после избрания президента значительная часть правых откололась и образовала лояльную ему фракцию в нижней палате парламента. По этой причине Макрон мог рассчитывать и на гораздо более высокий результат.

Однако добиться своего президенту не удалось. В сенате, где "перебежчики" летом образовали фракцию макронистов, число сторонников главы государства не возросло, как ожидалось, а уменьшилось. Потеряла свои позиции и правившая до середины года партия социалистов — важнейший кадровый резерв для Макрона. Зато победу праздновали республиканцы, во главе фракции которых остается Брюно Ретайо, близкий к проигравшему Макрону выборы Франсуа Фийону. С таким составом сенат сохранит серьезную дистанцию от президента.

Избранная местными депутатами оппозиционная палата отражает все возрастающее раздражение, которое вызывает одно направление политики президента: бюджетная экономия. Со времени своего прихода к власти Макрон успел сократить ассигнования военным, студентам, феминисткам, повысил налоги для пенсионеров и сократил некоторые бюджетные ставки в местных администрациях. Депутаты локального уровня, разозленные потерей рабочих мест, Макрону и отомстили.

"Результат сторонников Макрона на выборах действительно оказался слабее, чем ожидалось, поскольку президент успел настроить против себя довольно многих, — рассказал РИА Новости эксперт клуба "Валдай", глава франко-российского центра Обсерво Арно Дюбьен. — Трудности, с которыми сталкивается его партия, можно назвать структурными: у этой партии один лидер — президент, который пришел к власти и не собирается ни с кем ею делиться. Это означает, что на уровне ниже Макрона начинается сказываться отсутствие других знаковых фигур. Мешает и кадровый состав: "Республика вперед" состоит из людей, имеющих малый опыт в политике. Наконец, у партии нет никаких традиций".

Плох тот президент, который не меняет конституцию

Поражение на выборах в сенат означает: конституционная реформа Макрона под вопросом. А для президента это вопрос самоуважения. В отличие от политической системы других стран, во Франции успешным считается только такое президентство, при котором конституция — серьезно или нет — менялась хотя бы единожды. Сделать это можно, заручившись поддержкой трех пятых общего депутатского корпуса, включающего парламентариев нижней палаты и сенаторов, собравшихся для этого на торжественное заседание. Сама по себе подобная процедура служит доказательством зрелости главы государства, ведь тот смог заручиться поддержкой всего правящего класса.

Президенты, которым сделать этого не удалось, традиционно считаются слабыми. К их числу относится предшественник Макрона Франсуа Олланд, конституцию поменять так и не сумевший, хотя и торжественно обещавший это сделать. Нынешний глава государства тоже дал такое обещание, причем в королевской резиденции в Версале перед сенаторами и депутатами, которые съехались, чтобы присутствовать при его речи.

Конституционная реформа, предложенная Макроном, позволила бы избавиться от такого казуса французской государственной системы, как членство бывших президентов в Конституционном суде. Экс-президенты, нередко проходившие в роли подследственных после истечения полномочий (Николя Саркози и Жак Ширак), тем не менее продолжают заседать в качестве судей в самой высокой юридической инстанции государства.

Теперь этот замысел Макрона под большим вопросом.