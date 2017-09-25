Кадыров отметил, что встреча с Лукашенко была очень теплая и дружеская

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в ходе визита в Белоруссию пригласил президента республики Александра Лукашенко посетить Чечню, и отметил, что картошка в Белоруссии вкусная, а рукопожатие у Лукашенко крепкое.

Кадыров в понедельник прилетел в Белоруссию, где встретился с Лукашенко.

"Встреча с Александром Григорьевичем была очень теплая и дружеская. Мы обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества. Приоритетными направлениями взаимодействия, как легко догадаться, станут промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. Уже даны соответствующие поручения", — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, глава Белоруссии высоко оценил успехи в восстановлении и развитии Чеченской республики и выразил уверенность, что Чечня и Белоруссия могут строить в регионе совместные предприятия, создавать высокотехнологичные продукты.

"Я благодарен Александру Лукашенко за приглашение. И был приятно впечатлен от нашей встречи. Чеченцы — народ гостеприимный, и я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую республику во время очередного визита в Россию", — написал Кадыров, отметив, что Лукашенко принял приглашение.

"P.S. Картошка очень вкусная… У Александра Григорьевича отличное чувство юмора и крепкое рукопожатие. Я оценил", — написал в заключение Кадыров.