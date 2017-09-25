Лукашенко на встрече с Кадыровым выразил желание "работать вместе"

МИНСК, 25 сен – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым выразил желание "вместе работать на Кавказе" и заявил, что видит "очень серьезные тенденции" к углублению белорусско-российских отношений.

"Что касается сотрудничества с регионами России, концепция у нас простая: если бы не было сотрудничества Белоруссии с регионами, у нас вообще бы не было белорусско-российских отношений. Мы пережили непростые времена, когда у нас было непонимание по отдельным вопросам с "центром", но региональные (связи – ред.) спасли наши отношения", — сказал Лукашенко в понедельник в Минске.

Он подчеркнул, что Белоруссия всегда поддерживает очень тесные добрые отношения с руководством российских регионов.

"Мы по-братски строим свои отношения с представителями многонациональной России. На сегодняшний день мы видим очень серьезные тенденции к углублению наших отношений, несмотря на какие-то санкции, давление со стороны Запада, оно осуществляется на Россию сейчас… мы давно живем под санкциями, как-то привыкли, научились отвечать за себя и жить так, как мы считаем нужным", — продолжил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Чеченская Республика является перспективным регионом для сотрудничества.

"Мы бы хотели не только сотрудничать с Грозным, Чеченской Республикой, но, что касается экономики, с вами вместе работать на Кавказе. Мы можем спокойно там строить совместные предприятия, сотрудничая, создавать высокотехнологичные продукты, торговать в вашем регионе, не только на юге, но и на севере. У нас перспективы хорошие с республикой по сотрудничеству, не только с самой Чеченской Республикой, но и другими регионами Российской Федерации", — отметил Лукашенко.

Ключевая тема – производственная кооперация, уточнил он.

"Это наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, в рамках которой можно обеспечить потребности регионального рынка, а также создать высокотехнологичные рабочие места", — продолжил Лукашенко.

Он сообщил, что, с учетом запуска в Чечне автомобильного производства, Белоруссия готова предложить свои автокомпоненты. Кроме того, Лукашенко указал на перспективы сотрудничества в области машиностроения, в частности, поставок белорусской техники для системы общественного транспорта, сельского хозяйства, а также в сфере АПК, химии и нефтехимии. Президент заметил, что белорусское предприятие "Белоруснефть" готово предложить свои услуги, "может попробовать поработать в Чечне".

Кадыров согласился, что региональное сотрудничество укрепляет связи между странами. Он рассказал о заинтересованности республики в белорусском опыте развития экономики. "Надеюсь, сегодняшняя встреча позволит… на деле развивать в экономике, сельском хозяйстве, промышленности наши отношения", — подчеркнул глава Чечни.