В Иракском Курдистане уже проглосовало 80% избирателей, референдум продлен

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

ЭРБИЛЬ (Ирак), 25 сен — РИА Новости. В Иракском Курдистане продлили еще на час голосование на референдуме о независимости, сообщили в Высшей независимой комиссии, по данным на 18.00 (совпадает с мск) в выборах приняло участие около 80% избирателей.

"Голосование решили продлить на час, до 19.00, потому что в труднодоступных районах люди не успели проголосовать", — сообщил РИА Новости представитель комиссии.

Участки в центре Эрбиля закрылись, как и предполагалось, в 18.00, сообщает корреспондент РИА Новости.

По предварительным данным, в выборах приняло участие около 80% избирателей. Более точных цифр пока нет, потому что подсчет продолжается. "Официальные данные есть только на 16.30, проголосовало 75%", — уточнил представитель избиркома.

По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Были открыты 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвуют не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступают через онлайн-голосование от курдов, живущих за пределами Ирака.