В Иракском Курдистане уже проглосовало 80% избирателей, референдум продлен

ЭРБИЛЬ (Ирак), 25 сен — РИА Новости. В Иракском Курдистане продлили еще на час голосование на референдуме о независимости, сообщили в Высшей независимой комиссии, по данным на 18.00 (совпадает с мск) в выборах приняло участие около 80% избирателей.
"Голосование решили продлить на час, до 19.00, потому что в труднодоступных районах люди не успели проголосовать", — сообщил РИА Новости представитель комиссии.
Участки в центре Эрбиля закрылись, как и предполагалось, в 18.00, сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Были открыты 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвуют не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступают через онлайн-голосование от курдов, живущих за пределами Ирака.