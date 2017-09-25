МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил в понедельник, что возможность задержания председателя Женералитета (правительства Каталонии) Карлеса Пучдемона, продолжающего призывать к проведению в автономии референдума о независимости, остается "открытой".

"Возможность запросить заключение Пучдемона под стражу за растрату остается открытой", — заявил Маса в интервью радиостанции Onda Cero. По его словам, прокуратура убеждена, что председатель Женералитета "причастен к преступлениям, таким как неповиновение, растрата и злоупотребление".

Генпрокурор Испании, однако, отметил, что требование задержания каталонского лидера на данный момент является несвоевременным. "Каждый день мы стремимся не заходить за рамки того, что разрешает нам закон, и, конечно, не действовать несоразмерно", — заявил прокурор.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек (позже все были отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.