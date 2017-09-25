Венесуэла обвинила США в "психологическом терроризме"

МЕХИКО, 25 сен – РИА Новости. МИД Венесуэлы обвинил в понедельник США в "психологическом терроризме" за запрет на въезд граждан страны в США.

Ранее Дональд Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада запрет вступает в силу с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. Из списка стран убран Судан.

"Такие списки несовместимы с международным правом и представляют собой форму психологического и политического терроризма", — говорится в заявлении дипломатического ведомства Венесуэлы.