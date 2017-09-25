Турция прервала вещание курдского канала Rudaw через свой спутник

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле

ЭРБИЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Отдел радио и телевещания Турции (RTUK) остановил вещание курдского канала Rudaw через спутник Turkcell. Об этом сообщила радиостанция Rudaw, входящая в холдинг. По данным радиостанции, это связано с мерами, предпринимаемыми Турцией против Иракского Курдистана в связи с референдумом.

Через спутник велось вещание на Турцию и страны Средней Азии. Всего вещание Rudaw ведется через четыре спутника на 160 стран мира.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него проголосовали парламент и Верховный суд страны. Премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран — имеющие свои курдские общины. Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада и провел на границе военные учения.