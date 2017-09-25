РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Итоги выборов в Германии: принесет ли "Ямайка" стабильность стране

Сюжет:
Выборы в Германии (159)
17:4825.09.2017
(обновлено: 18:00 25.09.2017)
0930
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в БерлинеКанцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Так называемая "Ямайка" — союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии — становится все более вероятным вариантом будущей правящей коалиции по итогам прошедших в Германии парламентских выборов, но насколько стабильным будет такое правительство, предугадать трудно.

Лидер партии Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland, AfD) Фрауке Петри
© REUTERS / Wolfgang Rattay
В соцсетях возмутились плакатом "Альтернативы для Германии" о татарах
Лидеры шести партий, прошедших в бундестаг, в понедельник пообщались с прессой, подробно изложив свои взгляды на будущее правительство и свою роль в нем.

Согласно окончательным данным немецкого избиркома, ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), это худший результат за всю историю партии. СДПГ уже заявила, что уходит в оппозицию. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Насколько стабильна "Ямайка"

Социал-демократы заявили о твердом намерении уйти в оппозицию, и единственной из реалистических правительственных коалиций остается так называемая "Ямайка" — союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП. Лидеры последних двух заявили о готовности вести переговоры о формировании коалиции, что, однако, не означает, что все пройдет гладко.

Кандидат на пост канцлера Германии, глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц выступает в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. 25 сентября 2017 года
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Шульц уверен в успехе создания коалиции "Ямайка" из трех партий в Германии
По мнению сопредседателя партии "Зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт, переговоры будут не из лёгких. "Переговоры четырёх партий — с участием ХДС, ХСС… СвДП и с нашим участием будут сложными", — заявила она журналистам в понедельник.

Лидер немецких либералов Кристиан Линднер рассказал, что контакты по созданию коалиции "Ямайка" уже ведутся, но вовсе не исключил ухода партии в оппозицию.

"Мы намерены изменить направление политики, достичь изменения тренда. Если это невозможно, то наше место в оппозиции", — сказал он журналистам, отметив, что свободные демократы не будут участвовать в коалиции, деятельность которой "не будет соответствовать политическим координатам" партии.

Глава партии "Левые" Катя Кипинг считает, что коалиция ХДС/ХСС, "Зеленых" и либералов с высокой вероятностью не продержится в течение всех четырех лет, на которые был избран бундестаг.

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Меркель оценила итоги участия в избирательной кампании
"Мы получим, по всей вероятности, слабейшее правительство большинства. Мне интересно, как "Зеленые" смогут реализовать свои цели в миграционной политике и защите климата в этом правительстве… Правительство "Ямайка" с самого начала является плохой шуткой, учитывая большие компромиссы, и, с высокой вероятностью, оно не продержится в течение четырех лет", — сказала Кипинг журналистам.

Однако лидер социал-демократов Шульц уверен, что канцлеру Меркель удастся сформировать коалицию "Ямайка" в составе трех партий. "Ямайка" не провалится, поэтому такой вопрос не стоит", — сказал он.

Все против АДГ

Меркель дала понять, что намерена вести переговоры о формировании правящей коалиции со всеми прошедшими в парламент по итогам выборов партиями, за исключением "Альтернативы для Германии".

Автобус с логотипом партии Альтернатива для Германии во Франкфурте. Архивное фото
© AFP 2017 / Odd Andersen
"Зеленые" заявили, что не позволят "АдГ" определять повестку бундестага
По словам канцлера, для принятия окончательных решений сейчас еще слишком рано. "Сегодня не тот день, когда нужно делать окончательные решения", — отметила она. Вопрос формирования коалиции с правопопулистской "АдГ" христианские демократы не рассматривают в принципе.

При этом канцлер затруднилась назвать дату начала переговоров о формировании коалиции, но поспешила предостеречь от спекуляций о новых досрочных выборах в ФРГ.

"Любые спекуляции о новых выборах являются неуважением к решению избирателя, я в этом глубоко убеждена" — сказала Меркель. Она добавила, что все участники прошедших выборов в германский бундестаг должны решить, "будет ли это шагом вперед" для них.

Меркель четко дала понять, что правая партия "Альтернатива для Германии" не будет иметь влияния на будущую политику Берлина в европейских делах. "Я считаю, что партии, которые могут создать коалицию, способны сами принять решение, несмотря на все противоречия… Это будет отражено в будущих коалиционных соглашениях, но "Альтернатива для Германии" не будет иметь на это влияния", — сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможном влиянии правых на европейскую политику в Берлине.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эксперты прокомментировали результаты выборов в Германии
Сопредседатель "Зеленых" Катрин Гёринг-Эккардт заявила, что партия не позволит "Альтернативе для Германии" определять повестку дня бундестага. По ее словам, "Зеленые" буду препятствовать всему, что наносит вред демократии Германии и разделяет страну. "Мы не позволим, чтобы АдГ определяла повестку дня и влияла на дебаты в немецком бундестаге", — сказала она журналистам.

Санкции против РФ

Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Дитер Бартш заявил, что партия осуждает антироссийские санкции и политику Берлина в отношении России.

"Политика партии "Левые" в отношении России остается прежней. Мы жестко критикуем политику Германии в отношении России, потому что она неправильная. Тот, кто действительно думает при помощи санкций манипулировать страной, тот неправ. Уверен, что тут будут изменения", — сказал Бартш журналистам.

Влияние на выборы в Германии gif
Корреспонденты Sputnik показали, как они "влияют" на выборы в Германии
Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен в вою очередь заявил, что неправильную политику Германии в отношении России необходимо изменить.

"Да, в любом случае мы и партия "Левые" хотим избавиться от этих санкций против России. Мы будем сотрудничать с любой партией, которая остановит этот нонсенс, однако будьте уверены, что (канцлер Ангела) Меркель найдет партнеров, которые продолжат этот курс", — заявил Мойтен, добавив, что "мы заинтересованы в хороших отношениях с каждой страной, с Россией так же, как и с США".

Лидер германских либералов, которые могут войти в правящую коалицию, занял более категоричную позицию. По его словам, снять санкции с России невозможно в одностороннем порядке, без определенных шагов Москвы.

"СвДП не ставит вопрос о том, чтобы последовать предложению главы МИД ФРГ (Зигмара Габриэля) в вопросе снятия санкций в одностороннем порядке, без встречных шагов России", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Снятие санкций с России невозможно в одностороннем порядке, заявили в СвДП
При этом Линднер призвал расширить диалог с РФ в формате "Большой восьмерки" в условиях готовности Москвы к изменению политики.

Раскол в "Альтернативе"

Пресс-конференция правой партии "Альтернатива для Германии" началась с неожиданного для присутствующих события: сопредседатель партии Фрауке Петри заявила об отказе войти во фракцию в бундестаге и досрочно покинула брифинг.

"Я не войду во фракцию, но я собираюсь работать в бундестаге как независимый депутат. Будьте уверены, что я по-прежнему буду активно заниматься политикой и мои политические амбиции заключаются в правом повороте в 2021 году в этой стране", — заявила она журналистам.

Демонстрации в Берлине против вхождения в бундестаг правой партии Альтернатива для Германии. 24 сентября 2017
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Сюрпризов не будет: эксперты прокомментировали итоги выборов в бундестаг
Петри добавила, что будет также работать над "реализацией разумной стратегии", принятой "Альтернативой для Германии" в 2013 году. Она отказалась отвечать на вопрос о причинах демарша, добавив, что в ближайшие дни даст подробное объяснение. Она также отказалась отвечать на вопрос, сохранит ли она пост одного из лидеров партии.

Сопредседатель партии Йорг Мойтен и лидеры партийного списка Александер Гауланд и Алиса Вайдель сообщили, что не знают о причинах решения Петри.

Демарш Петри в значительной мере дезориентировал остальных лидеров партии. Однако Мойтен отметил, что "Альтернатива для Германии" будет вести жесткую, но "конструктивную и справедливую работу" в оппозиции бундестага, подчеркнув, что стране пойдет на пользу та жизнеспособная оппозиция, которая возникнет в бундестаге.

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Худшая победа Меркель: после выборов в Германии не будет "большой коалиции"
При этом Мойтен заявил РИА Новости, что правая партия не готова формировать коалиции с другими политическими силами из-за разногласий, однако не исключает некоторых форм сотрудничества в будущем. "Альянсы — нет, ни с одной из этих партий и не сейчас, потому что все они придерживаются иной политики, нежели мы. Если, например, ХДС изменит свой курс и станет более консервативным, мы сможем сотрудничать в будущем, но не сегодня", — объяснил он.

Шульц не будет министром

Лидер социал-демократов Шульц не видит себя в будущем правительстве Германии в качестве министра. Отвечая на вопрос о том, исключает ли он для себя перспективу войти в состав кабмина под руководством канцлера Меркель, Шульц ответил: "Да, совершенно точно".

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В России ожидают, что новый кабмин ФРГ нацелен на диалог
Он подчеркнул, что СДПГ свое поражение на выборах в парламент принимает и анализирует. Партия, по его словам, уходит в оппозицию не для критики правительства, а "для создания условий, чтобы страна становилась лучше и справедливее".

"Мы претендуем на место сильной оппозиции, которая в этой роли формирует будущее страны. Мы принимаем эту задачу. Сегодня партия обсудит, как мы в этой новой роли будем работать и формировать будущее страны", — заявил Шульц.

Итоги парламентских выборов в Германии
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Итоги парламентских выборов в Германии
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена