Итоги выборов в Германии: принесет ли "Ямайка" стабильность стране

БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Так называемая "Ямайка" — союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии — становится все более вероятным вариантом будущей правящей коалиции по итогам прошедших в Германии парламентских выборов, но насколько стабильным будет такое правительство, предугадать трудно.

Лидеры шести партий, прошедших в бундестаг, в понедельник пообщались с прессой, подробно изложив свои взгляды на будущее правительство и свою роль в нем.

Согласно окончательным данным немецкого избиркома, ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), это худший результат за всю историю партии. СДПГ уже заявила, что уходит в оппозицию. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Насколько стабильна "Ямайка"

Социал-демократы заявили о твердом намерении уйти в оппозицию, и единственной из реалистических правительственных коалиций остается так называемая "Ямайка" — союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП. Лидеры последних двух заявили о готовности вести переговоры о формировании коалиции, что, однако, не означает, что все пройдет гладко.

По мнению сопредседателя партии "Зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт, переговоры будут не из лёгких. "Переговоры четырёх партий — с участием ХДС, ХСС… СвДП и с нашим участием будут сложными", — заявила она журналистам в понедельник.

Лидер немецких либералов Кристиан Линднер рассказал, что контакты по созданию коалиции "Ямайка" уже ведутся, но вовсе не исключил ухода партии в оппозицию.

"Мы намерены изменить направление политики, достичь изменения тренда. Если это невозможно, то наше место в оппозиции", — сказал он журналистам, отметив, что свободные демократы не будут участвовать в коалиции, деятельность которой "не будет соответствовать политическим координатам" партии.

Глава партии "Левые" Катя Кипинг считает, что коалиция ХДС/ХСС, "Зеленых" и либералов с высокой вероятностью не продержится в течение всех четырех лет, на которые был избран бундестаг.

"Мы получим, по всей вероятности, слабейшее правительство большинства. Мне интересно, как "Зеленые" смогут реализовать свои цели в миграционной политике и защите климата в этом правительстве… Правительство "Ямайка" с самого начала является плохой шуткой, учитывая большие компромиссы, и, с высокой вероятностью, оно не продержится в течение четырех лет", — сказала Кипинг журналистам.

Однако лидер социал-демократов Шульц уверен, что канцлеру Меркель удастся сформировать коалицию "Ямайка" в составе трех партий. "Ямайка" не провалится, поэтому такой вопрос не стоит", — сказал он.

Все против АДГ

Меркель дала понять, что намерена вести переговоры о формировании правящей коалиции со всеми прошедшими в парламент по итогам выборов партиями, за исключением "Альтернативы для Германии".

По словам канцлера, для принятия окончательных решений сейчас еще слишком рано. "Сегодня не тот день, когда нужно делать окончательные решения", — отметила она. Вопрос формирования коалиции с правопопулистской "АдГ" христианские демократы не рассматривают в принципе.

При этом канцлер затруднилась назвать дату начала переговоров о формировании коалиции, но поспешила предостеречь от спекуляций о новых досрочных выборах в ФРГ.

"Любые спекуляции о новых выборах являются неуважением к решению избирателя, я в этом глубоко убеждена" — сказала Меркель. Она добавила, что все участники прошедших выборов в германский бундестаг должны решить, "будет ли это шагом вперед" для них.

Меркель четко дала понять, что правая партия "Альтернатива для Германии" не будет иметь влияния на будущую политику Берлина в европейских делах. "Я считаю, что партии, которые могут создать коалицию, способны сами принять решение, несмотря на все противоречия… Это будет отражено в будущих коалиционных соглашениях, но "Альтернатива для Германии" не будет иметь на это влияния", — сказала она журналистам, отвечая на вопрос о возможном влиянии правых на европейскую политику в Берлине.

Санкции против РФ

Сопредседатель "Зеленых" Катрин Гёринг-Эккардт заявила, что партия не позволит "Альтернативе для Германии" определять повестку дня бундестага. По ее словам, "Зеленые" буду препятствовать всему, что наносит вред демократии Германии и разделяет страну. "Мы не позволим, чтобы АдГ определяла повестку дня и влияла на дебаты в немецком бундестаге", — сказала она журналистам.

Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Дитер Бартш заявил, что партия осуждает антироссийские санкции и политику Берлина в отношении России.

"Политика партии "Левые" в отношении России остается прежней. Мы жестко критикуем политику Германии в отношении России, потому что она неправильная. Тот, кто действительно думает при помощи санкций манипулировать страной, тот неправ. Уверен, что тут будут изменения", — сказал Бартш журналистам.

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен в вою очередь заявил, что неправильную политику Германии в отношении России необходимо изменить.

"Да, в любом случае мы и партия "Левые" хотим избавиться от этих санкций против России. Мы будем сотрудничать с любой партией, которая остановит этот нонсенс, однако будьте уверены, что (канцлер Ангела) Меркель найдет партнеров, которые продолжат этот курс", — заявил Мойтен, добавив, что "мы заинтересованы в хороших отношениях с каждой страной, с Россией так же, как и с США".

Лидер германских либералов, которые могут войти в правящую коалицию, занял более категоричную позицию. По его словам, снять санкции с России невозможно в одностороннем порядке, без определенных шагов Москвы.

"СвДП не ставит вопрос о том, чтобы последовать предложению главы МИД ФРГ (Зигмара Габриэля) в вопросе снятия санкций в одностороннем порядке, без встречных шагов России", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Раскол в "Альтернативе"

При этом Линднер призвал расширить диалог с РФ в формате "Большой восьмерки" в условиях готовности Москвы к изменению политики.

Пресс-конференция правой партии "Альтернатива для Германии" началась с неожиданного для присутствующих события: сопредседатель партии Фрауке Петри заявила об отказе войти во фракцию в бундестаге и досрочно покинула брифинг.

"Я не войду во фракцию, но я собираюсь работать в бундестаге как независимый депутат. Будьте уверены, что я по-прежнему буду активно заниматься политикой и мои политические амбиции заключаются в правом повороте в 2021 году в этой стране", — заявила она журналистам.

Петри добавила, что будет также работать над "реализацией разумной стратегии", принятой "Альтернативой для Германии" в 2013 году. Она отказалась отвечать на вопрос о причинах демарша, добавив, что в ближайшие дни даст подробное объяснение. Она также отказалась отвечать на вопрос, сохранит ли она пост одного из лидеров партии.

Сопредседатель партии Йорг Мойтен и лидеры партийного списка Александер Гауланд и Алиса Вайдель сообщили, что не знают о причинах решения Петри.

Демарш Петри в значительной мере дезориентировал остальных лидеров партии. Однако Мойтен отметил, что "Альтернатива для Германии" будет вести жесткую, но "конструктивную и справедливую работу" в оппозиции бундестага, подчеркнув, что стране пойдет на пользу та жизнеспособная оппозиция, которая возникнет в бундестаге.

Шульц не будет министром

При этом Мойтен заявил РИА Новости, что правая партия не готова формировать коалиции с другими политическими силами из-за разногласий, однако не исключает некоторых форм сотрудничества в будущем. "Альянсы — нет, ни с одной из этих партий и не сейчас, потому что все они придерживаются иной политики, нежели мы. Если, например, ХДС изменит свой курс и станет более консервативным, мы сможем сотрудничать в будущем, но не сегодня", — объяснил он.

Лидер социал-демократов Шульц не видит себя в будущем правительстве Германии в качестве министра. Отвечая на вопрос о том, исключает ли он для себя перспективу войти в состав кабмина под руководством канцлера Меркель, Шульц ответил: "Да, совершенно точно".

Он подчеркнул, что СДПГ свое поражение на выборах в парламент принимает и анализирует. Партия, по его словам, уходит в оппозицию не для критики правительства, а "для создания условий, чтобы страна становилась лучше и справедливее".

"Мы претендуем на место сильной оппозиции, которая в этой роли формирует будущее страны. Мы принимаем эту задачу. Сегодня партия обсудит, как мы в этой новой роли будем работать и формировать будущее страны", — заявил Шульц.