Губернатор Киркука ответил Багдаду на угрозу ввода войск из-за референдума

КИРКУК (Ирак), 25 сен — РИА Новости. Губернатор богатой нефтью иракской провинции Киркук Наджмаддин Карим парировал угрозы официального Багдада о вводе войск в провинцию, принявшую участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана.

"Эти решения только принимают в иракском парламенте, но их никто не выполняет. Если депутаты так уверены в себе, пускай сами приезжают в Курдистан, а мы посмотрим на них", — заявил Карим, выступая перед избирателями.

Он также призвал избирателей не стрелять в воздух, выражая свою радость от референдума, и не "притеснять другие национальности" из числа тех, кто бойкотировал референдум. "Мы все живем в одном Киркуке", — пояснил он.

Парламент Ирака на заседании в понедельник проголосовал за отставку всех курдских госслужащих и чиновников, участвующих в референдуме о независимости автономии Иракский Курдистан, сообщил на пресс-конференции глава комитета по обороне в парламенте Хаким аз-Замили. Кроме того, парламент проголосовал обязать премьер-министра Хайдера аль-Абади выполнить решение об отставке губернатора провинции Киркук, а также принял запрет для всех компаний, в том числе в нефтяном секторе, на работу в спорных районах. Парламент также постановил разместить вооруженные силы страны в попавших под контроль курдов районах.

По состоянию на 16:00 в голосовании по референдуму о независимости Иракского Курдистана приняло участие уже 65% от имеющих право голоса, нарушений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана.

По данным Высшей независимой комиссии, правом голоса на выборах обладают 5,2 млн избирателей. Работают 6846 избирательных участков и 1737 комиссий. В голосовании участвуют не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступают через онлайн-голосование от курдов, живущих за пределами Ирака.