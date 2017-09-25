В Турции считают, что курды в Ираке не откажутся от борьбы за независимость

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Заместитель председателя турецкой оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP) Хишъяр Озсой считает, что Иракский Курдистан вряд ли откажется от борьбы за независимость региона от Ирака, несмотря на возможность опосредованной войны, которую могут инициировать Турция или Иран.

"Хотя мы считаем, что военное вмешательство нереалистично, и Турция, и Иран могут инициировать некую опосредованную войну, они могут оказать поддержку некоторым группировкам (в Ираке) и вынудить их атаковать курдов… Я думаю (курды в Ираке) готовы к этому, потому что они знали, что Турция и Иран займут очень агрессивную позицию.. Очевидно, будут экономические последствия, но, по всей видимости, курды в Ираке крепко привержены своей политической идее", — сказал он РИА Новости.

"Мы думаем, что Турции нужно установить дружественные отношения с курдами, а не занимать очень агрессивную позицию. Турция должна воспринимать курдов как потенциального союзника для совместной работы на новом Ближнем Востоке", — добавил он.

Курдский референдум проходит в понедельник как на законно установленной конституцией Ирака территории автономного Курдистана, так и в районах, которые попали под контроль курдских вооруженных сил пешмерга в ходе борьбы с террористами "Исламского государства"*, в частности в провинции Киркук.

Власти автономного региона Иракский Курдистан назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября в одностороннем порядке. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него проголосовали парламент и Верховный суд страны. Аль-Абади заявил, что власти Ирака готовы к шагам для сохранения целостности страны, в частности военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

* Террористическая организация, запрещенная в России.