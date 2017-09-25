В ДНР рассказали о содержании пленных силовиков на территории республики

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Содержание пленных украинских силовиков в местах заключения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики соответствует всем международным требованиям, заявила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Я могу с полной уверенностью заявить, что содержание пленных (украинских силовиков — ред.) на территории ДНР соответствует нормам международного права. Пленные не находятся в одних камерах с осужденными по общим уголовным статьям. Они в отдельном блоке, у них отдельный медицинский блок, к работам они не привлекаются. Их питание соответствует нормам", — сказала Морозова.

Омбудсмен утверждает, что содержание пленных сторонников ДНР на подконтрольной Киеву территории "с каждым годом все хуже и хуже".